旅客注意！樟宜机场7月调高离境税

从7月1日开始，新加坡政府将征收新的机场发展税，以资助樟宜机场第5搭客大厦和樟宜东的发展。-图取自樟宜机场官网-（新加坡1日讯）从今年7月起，从新加坡樟宜机场离境的乘客须支付额外13.30新元（约39.38令吉）的费用，使机场离境费增至47.30新元（约140令吉）到2024年还将增至62.30新元（约184.45令吉）。

综合新加坡媒体报导，交通部、新加坡民航局和樟宜机场集团周三中午发文告宣布，为资助新的机场发展项目包括第5搭客大厦（Terminal 5，简称T5）和樟宜东的航空基础设施建造费，政府将修订法案征收新的机场发展税。

从7月1日起，离境乘客须缴付10.80新元（约31.98令吉）的机场发展税，在樟宜机场转机或过境的乘客则缴付3新元（约8.88令吉）。

凡在7月1日或之后发出的机票都受影响，在这之前购买机票但在7月后出发的乘客则无须额外缴税。

与此同时，樟宜机场集团也宣布，从7月起的下来6年里，把目前定在27.90新元（约82.60令吉）的离境乘客服务与保安费，每年调高2.50新元（约7.40令吉），至2024年4月1日。转机或过境乘客的服务与保安费没有调整，维持在6新元（约17.76令吉）。

此外，航空公司的降陆、停泊和登机桥费用也将从7月起调高1%，并在下来6年，每年4月1日上调1%，至2024年，之后将检讨。

航空业者感失望

8新闻及时事节目频道报导，国际民航机构和航空业者对当局征收机场发展税，和樟宜机场调高机场收费的做法，感到失望。

国际航空运输协会认为，这种做法不公平。

此外，至少一家航空公司警告，机场收费增加后，业者会把成本转嫁给消费者，这意味着机票价格将上涨10到25%。

不过，多数受访的分析员认为，政府的做法公平，因为当局扩充基础建设是为了应付本区域航空运输交通业的增长，和确保樟宜机场保持竞争力。