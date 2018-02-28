Airbnb业者被开铡惩处！2男非法出租私宅罚47万令吉

根据控状，这4个私宅单位位于花拉路的高档私宅项目丽敦豪邸（d’ Leedon）内，遍布在3栋公寓大楼的10楼、13楼、24楼和28楼。-路透社-（新加坡28日讯）新加坡两名男子未获当局批准，在订房网站Airbnb出租公寓，两人周二认罪，被合共罚款16万新元（约47万3797令吉）。这是新加坡实施住宅短期招租新规定以来的首起案例。

综合外电报导，对富裕但国土狭小的新加坡来说，住房供给是个敏感问题，新加坡有超过80%的人口住在公共住宅。

两名被告35岁的陈恩伟（Terence Tan En Wei，音译）及34岁的姚宋良（Yao Song Liang，音译）同为注册地产代理，被指在去年5月15日至6月21日期间，透过Airbnb等网上租屋平台，短期出租4个私人公寓单位予旅客居住，每晚收取最高441新元（约1306令吉），违反当地法例。

每一项罪名最高可被罚款20万新元（约59万2247令吉），合共最多80万新元（约236万8990令吉），但控方要求罚两人合共16万新元。

新加坡去年5月通过规定，禁止屋主在未经当局批准的情况下，出租房屋期限少于3个月。

Airbnb受到众多旅客欢迎，是酒店或旅馆之外的便宜替代选择。但该平台也面临越来越多批评，指会恶化住房短缺和挤压长期租赁行业，美国纽约、迈阿密和德国柏林等城市，都有打击该平台服务的行动。

在法国巴黎市中心，短期房屋租赁限定每年120天，且出租公寓必须向市政当局登记。英国伦敦也有类似规范。