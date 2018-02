谷歌翻译又闹笑话!犯太岁惨变太老而内疚

属狗的运程中,“本命年”被译为 “Year is Benming”,而“犯太岁”竟被翻译成了“guilty of being too old (因年龄太大,而感到内疚)”。-图取自8新闻及时事节目频道-(新加坡2日讯)新加坡后港中心摆出大型财神爷和12生肖运程装饰,有公众发现各生肖运程的英文翻译错误百出,怀疑是使用谷歌翻译,令人看了一头雾水。负责项目的承包商表示,内容取自网络,已接获公众投诉,将撤换纠正。

8新闻及时事节目频道报导,出现翻译问题的12生肖运程装饰位于后港中心第810座组屋旁,而装饰是由后港中心商联会摆放。其中,属狗的运程中,“本命年”被译为 “Year is Benming”,而“犯太岁”竟被翻译成了“guilty of being too old (因年龄太大,而感到内疚)”,令人啼笑皆非。

后港中心商联会受询时表示,由于不了解十二生肖,因此将工程外包给策划公司处理。

运程内容网上直摘

负责提供运程内容的广告公司坦承,运程的中文内容是直接摘取自网络。而经查证,当中的英文内容,应该是通过谷歌进行的翻译。为了纠正后港中心装饰上的错误,广告公司将重新寻找生肖运程内容及翻译。

负责提供运程内容的广告公司坦承,运程的中文内容是直接摘取自网络。-图取自8新闻及时事节目频道-不愿意透露姓名的广告商负责人表示,这只是单小本生意,因为众人的关注,如今需要自掏腰包撤换,也令他很头痛。他表示,由于项目赚取的费用不高,在新加坡找到风水师,以及将运程翻译为英文很困难。