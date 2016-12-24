赴美寻求政治庇护 余澎杉被扣留

余澎杉在美国寻求政治庇护，正被当局扣留调查。-TODAY-（芝加哥24日讯）曾因惹火言论而入狱的新加坡异见少年部落客余澎杉（Amos Yee），前往美国寻求政府庇护，已被当局扣留调查。

外电报导，美国国土安全部当地时间周五表示，18岁的余澎杉是被移民局官员扣留。

根据美国移民与海关执法局网站的资料，余澎杉目前身在伊利诺伊州的拘留所。

余澎杉的母亲卓玛利（Mary Toh）周五在面子书（Facebook）证实，儿子身处美国，被当地警方拘留，称余澎杉寻求美国给予政治庇护，但不愿透露更多详情。

据悉，余澎杉上周五飞抵芝加哥奥克尔机场，并持旅游签证入境，之后向移民局官员表示想寻求庇护，然后就被带走扣留。

余澎杉2015年因拍片批评已故建国总理李光耀而被判入狱。今年9月，他被控冒犯穆斯林和基督徒等罪名，判囚6周及罚款，而他快将需要服兵役。

根据美国国土安全部定义，寻求庇护者是因为种族、宗教、所属团体等因素拒绝回国避免迫害。

另据香港《南华早报》报导，在美国定居的新加坡异见人士梅利沙陈（Melissa Chen）有份协助余澎杉申请寻求庇护。

梅利沙陈指，余澎杉是以旅游签证入境，但在复检期间向边防人员透露会寻求申请政治庇护，其后被扣查。她承认今年较早时候即获余澎杉接触，研究申请政治庇护。