涉一马洗钱案 杨家伟判入狱2年半

杨家伟被指积极联络和教唆证人，以便隐瞒犯罪证据。-M中文网制图-（新加坡22日讯）涉一马公司（1MDB）洗钱案的杨家伟，4项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正罪成后，周四下午被判坐牢两年半，刑期从今年4月16日算起。

综合新加坡媒体报导，新加坡瑞意银行（BSI）前财富规划员杨家伟（33岁）是一马公司案第3名被治罪的被告。

他共面对欺骗、妨碍司法公正、唆使他人妨碍司法公正、接收赃款、转移赃款和伪造文件罪共11项控状，其中4项已判刑，另7项料最快明年4月开审。

杨家伟是新加坡最大起洗黑钱案的“核心人物”，被指积极联络和教唆证人，以便隐瞒犯罪证据，但他不承认4项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正的罪状。

新加坡瑞意银行前银行董事经理易有志（57岁）和前银行董事谢尤凤（45岁，译音）是一马公司案首两名被治罪的被告，两人是上司与下属的关系。

他们各被控3项伪造文件及4项没向当局举报可疑交易。易有志上月11日判监18个星期和罚款2万4000新元（约7万4371令吉），谢尤凤上周五判坐牢两周及罚款一万新元（约3万988令吉）。

本案涉及多家公司，涉款数十亿美元，涉案者超过10人，也是新加坡商业事务局有史以来最错综复杂和最大起洗黑钱案。

至今有4人涉及一马公司案被控。除了被治罪的这3人，还有一被告洪伟庆（38岁）被控一项行贿罪，其案件在审前会议阶段。