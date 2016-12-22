Last updated Friday, December 23, 2016 12:09 am GMT+8

Kuala Lumpur 26°C, Haze

狮城

涉一马洗钱案 杨家伟判入狱2年半

综合报导

Thursday December 22, 2016
04:32 PM GMT+8

精采新闻

Trump names Kellyanne Conway as White House counsellorTrump names Kellyanne Conway as White House counsellor

Japan sends military to battle massive fire in the northJapan sends military to battle massive fire in the north

ECRL could give Malaysia trade advantage over SingaporeECRL could give Malaysia trade advantage over Singapore

Latest Fifa ranking sees Malaysia slip five spots to 156Latest Fifa ranking sees Malaysia slip five spots to 156

广告

更多新闻

Tools

杨家伟被指积极联络和教唆证人，以便隐瞒犯罪证据。-M中文网制图-杨家伟被指积极联络和教唆证人，以便隐瞒犯罪证据。-M中文网制图-（新加坡22日讯）涉一马公司（1MDB）洗钱案的杨家伟，4项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正罪成后，周四下午被判坐牢两年半，刑期从今年4月16日算起。

综合新加坡媒体报导，新加坡瑞意银行（BSI）前财富规划员杨家伟（33岁）是一马公司案第3名被治罪的被告。

他共面对欺骗、妨碍司法公正、唆使他人妨碍司法公正、接收赃款、转移赃款和伪造文件罪共11项控状，其中4项已判刑，另7项料最快明年4月开审。

杨家伟是新加坡最大起洗黑钱案的“核心人物”，被指积极联络和教唆证人，以便隐瞒犯罪证据，但他不承认4项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正的罪状。

新加坡瑞意银行前银行董事经理易有志（57岁）和前银行董事谢尤凤（45岁，译音）是一马公司案首两名被治罪的被告，两人是上司与下属的关系。

他们各被控3项伪造文件及4项没向当局举报可疑交易。易有志上月11日判监18个星期和罚款2万4000新元（约7万4371令吉），谢尤凤上周五判坐牢两周及罚款一万新元（约3万988令吉）。

本案涉及多家公司，涉款数十亿美元，涉案者超过10人，也是新加坡商业事务局有史以来最错综复杂和最大起洗黑钱案。

至今有4人涉及一马公司案被控。除了被治罪的这3人，还有一被告洪伟庆（38岁）被控一项行贿罪，其案件在审前会议阶段。

更多视频

人气热榜

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram

Tweets by @themmailonline