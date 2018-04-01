大马导演执导！史蒂芬金小说《绿魔》拍成电影

温子仁出席他执导的《速度与激情7》电影发布会档案照。 -法新社-（洛杉矶1日讯）《绿魔》（The Tommyknockers）即将成为史蒂芬•金下一部被改编成电影的畅销小说，而且由来自砂拉越的“大马之光”温子仁执导。

根据法新社报导，恐怖片《招魂（The Conjuring）》系列的导演和制片人温子仁，将与之前叫好叫座的《小丑回魂（IT）》的制片人之一罗伊•李一起联手改编这部史蒂芬•金1987年的科幻恐怖小说《绿魔》。

另外曾经在1993年电视迷你剧《绿魔》（Tommyknockers）中，担任执行制片人的拉里•斯尼茨基，也将担任这部电影的制片人。

斯尼茨基在声明中表示：“这是一个关于核能的威胁、大规模的歇斯底里的危险，以及技术演变的荒谬性。同时这也是一个关于爱的永恒力量，以及救赎恩典的故事。”

砂拉越出生在澳洲长大的温子仁，自2004年执导恐怖惊悚片《电锯惊魂（Saw）》后就声名鹊起，加上2010年的《潜伏（Insidious）》和2013年的《招魂（The Conjuring）》，成为恐怖片大家。

不过他过后转战动作片，先是《速度与激情7》，过后再执导华纳兄弟预计在2018年杪上映的DC英雄电影《水行俠（Aquaman）》，这次的《绿魔》又让他再回到恐怖惊悚电影的舞台了。

《绿魔》讲述的是“燃烧森林“是印第安人的埋葬圣地，当一座来自太空的飞船在小镇上释放了某种危险的气体之后，小镇的居民们开始发生可怕的变化。

一心想成为魔术师的希利把弟弟变不见后，再也变不回来；贝嘉遵照电视指示方法谋杀亲夫；露丝警长遭洋娃娃杀害；警员布屈被可乐贩卖机炸死……企图索命的“绿魔”再度复活！

由于其中的几个因素，预计该项目会引发强烈的兴趣——首先，这本书是史蒂芬•金第二畅销的小说，甚至超过了他其它的作品如《小丑回魂》、《闪灵（The Shining）》和《魔女嘉莉（Carrie）》。

其次，由于新线影业根据《小丑回魂》改编的电影大获成功，全球票房超过了7亿美元（约27亿令吉），因此根据史蒂芬•金小说改编的电影，目前是非常抢手的热门项目。