张国荣逝世15周年 各地歌迷出席活动悼念！

虽然“哥哥”张国荣已经逝世15年，但他永远存在歌迷的心中。-摘自张国荣艺术研究会微博-（香港1日讯）四月一日是香港影视歌手“哥哥”张国荣逝世15周年，他的歌迷会以及义工团在香港举办了一连两天的悼念活动，而大马的粉丝亦在周六特地飞赴香港参与在中环文华酒店前进行的献花活动。

据悉很多粉丝从世界各地赶来香港参加悼念哥哥的活动，而来自佛山的Mason以及江苏的阿凯坦言，虽然自已从来没有见过哥哥本人，但还是被对方的才华以及人品折服。

Li Lian M 永遠記得。张国荣~马来西亚 has 1,425 members. https://www.facebook.com/groups/foreverLeslieCheung

唐鹤德：知心惟有月

而哥哥的“伴侣”唐鹤德（唐唐）也在Instagram上追忆哥哥发了两则贴文，一则是“知心惟有月”，另一则是：“春天该很好，你若尚在场”来表达自己对张国荣的思念之情。

春天該很好 你若尚在場 4,627 Likes, 951 Comments - @dhttong on Instagram: "春天該很好 你若尚在場"

另外根据台湾媒体报道，唐鹤德至今仍住在与张国荣生前筑下的爱巢中，并守护着“哥哥”的骨灰始终如一。

网友亦纷纷在唐唐的贴下留言称：“愿先生一切安好，我们都在”、“这么多年过去，他一如当年少年，而我们都在成长”、“唐先生保重，照顾好自己”等以示鼓励。

而中港台的娱乐圈旧友如辛晓琪、鲍德熹、向太陈岚等也纷纷在自己的个人社交网站发文悼念张国荣。

张国荣作为香港著名演员、歌手，1977年正式出道，1983年以《风继续吹》成名，主演的电影《霸王别姬》《胭脂扣》等都是经典作品。

2003年4月1日，张国荣因抑郁症病情失控从香港东方文华酒店24楼坠下身亡，终年46岁。