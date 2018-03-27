《I'm A-Lin》世界巡回演唱会 602云顶云星剧场引爆！

台湾原住民歌手A-Lin黄丽玲即将用高昂歌声引爆云顶云星剧场。-星艺娱乐提供-（吉隆坡27日讯）还记得去年翻唱迪士尼电影《Moana》中文版主题曲《海洋之心》而街知巷闻的“天生歌姬”A-Lin黄丽玲吗？她的全新世界巡演《I'm A-Lin》在6月2日即将登陆大马！

这位来自台湾阿美族的歌手即将在6月2日晚8时半，将用她高昂浑厚的歌声在云顶云星剧场，来给大马的歌迷一个难忘的试听飨宴。

A-Lin自2015年加盟第三季《我是歌手》成为首发歌手，并和韩红、孙楠顺利晋级决赛后开始走红，过后又参加了《梦想的声音》等中国内地综艺歌唱节目，人气飙升圈粉无数！

这次巡演取名为《I'm A-Lin》，寓意A-Lin全新的诞生，她将在演唱会上挑战不同于过往的音乐性，以给歌迷们听见最真实、最感动的A-Lin。

A-Lin表示：“能够透过我的歌曲影响那么多人，我觉得是一种奇妙的缘分，借着音乐，我愿意当一座桥梁，跟大家分享那份热爱唱歌的简单快乐。”

这次的世界巡回演唱会去年9月在台北率先开跑，随后陆续进驻新加坡和香港会展中心，场场都是爆棚演出，新加坡场次的门票更在三天内售罄，让主办单位“被逼”加场。

A-Lin将借着音乐与歌迷分享。-星艺娱乐提供-由Star Planet星艺娱乐主办，《I'm A-Lin》巡回演唱会大马站门票将在3月30日上午11时开始全国公开发售。

演唱会票价分为马币638、528、438、368、298、228以及158（另加4令吉手续费），在今年3月28日或之前申请成为星艺娱乐会员的朋友，将可获得最多4张门票的15%优惠折扣。

优惠只限于首一千张门票，须符合条件，购票详情请于3月30日登入www.ticketcharge.com.my或 www.rwgenting.com查询。