推出手机应用程式打击假冒IG账号！西蒂新生女儿视频曝光

拿督西蒂破天荒地推出个人手机应用程式，成为大马歌星第一人。-摘自TheHive.Asia-（吉隆坡25日讯）继新生儿的正面照流出疯传兼出现一堆宝宝的假IG账号后，马来歌坛天后拿督西蒂诺哈丽莎破天荒地推出个人手机应用程式（App），让粉丝能够随时得知她的最新动态。

值得一提的是，这个破天荒的创举也让她成为大马首位拥有名为“Siti Nurhaliza Official App ”个人手机应用程式的本地艺人歌手。

这个手机应用程式除了提供拿督西蒂的独家图片和视频之外，它还是集合拿督西蒂所有的社交媒体平台包括脸书和Instagram的中心。

拿督西蒂的个人手机应用程式，已经可以从Google Playstore 和Apple App Store免费下载。-网页截屏-目前手机用户可以从Google Playstore 和Apple App Store免费下载这个拿督西蒂专属的手机应用程式，而首次下载的用户还会获得3000颗星以购买独家内容。

不过这些独家内容只限用户通过手机应用程式观看，因为无论是照片和视频都会有水印，若将内容流出去将会被程式公司Selklik采取法律行动。

即将宣布女儿“芳名”

另外随着周六推出她的手机应用程式，拿督西蒂在周日也上载了宝贝千金的正面视频，并预告将会在周日晚上9时进行直播并宣布女儿的“芳名”。