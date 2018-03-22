千金甫出生就一大堆IG账号？西蒂：都是假的！

拿督西蒂诺哈丽莎在平安诞下千金后，丈夫拿督K献上感激之吻。-摘自西蒂诺哈丽莎脸书-（吉隆坡22日讯）马来歌坛天后拿督西蒂诺哈丽莎本周一（19日）喜获千金后，继宝宝正面照流出并在社交媒体疯传，周三又在著名社交网站Instagram冒出一堆以她女儿名义建立的假账号！

这些假账号用拿督西蒂给小宝贝暂时的命名Fatimah Az-Zahrah来注册，账号昵称包括 @ctdkjunior_、@princessbabyctdk以及@babyctdk_official等等。

没有也不打算帮女儿开账号

39岁的拿督西蒂在接受《大都会日报》访问时，表示她和丈夫拿督K并没有在Instagram为女儿开任何账号，而且也不打算帮女儿设立社交网站账号。

“我希望粉丝们有足够的敏锐度去分辨，这些账号都是假的，我跟我丈夫都没有为女儿设立任何IG账号。”

拿督西蒂忍不住谴责道：“他们不懂从什么管道去拿到我女儿的照片和视频，又不注明出处权当是自己的，这是很不道德的行为。”

拿督西蒂称这些纷纷冒出的假账号，已经造成一定的混淆。她说：“很多人以为真的是我们俩上载的照片和视频，我不想造成任何误解，所以现在站出来以正视听！”

她说更早之前有很多冒充是她本人的假账号，然而现在已经过分到连新生儿都不放过。

“脸书还有一个假冒我的账号，就连剖腹生产也可以冒充我并贴文说刚生下孩子，希望网民们不要轻信这些假账号发出的任何讯息。”

实名认证的账号才真

这位刚刚当上母亲的马来天后再度声明，她只有两个社交网站账号，一个是在Instagram的@ctdk，另一个则是脸书的Siti Nurhaliza，而且这两个账号都有实名认证的蓝色打勾标志，其余的都是假的。

至于化妆师将宝宝的照片流出去，而造成在社交媒体疯传的过失，拿督西蒂希望大家能够吸取这个教训。

“我希望大家在得到别人的信任时，就不要做出这种辜负了信任的举措。现在事情已经发生了我也不想说太多，希望她能够在这次事件中学会这个教训。”