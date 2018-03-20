西蒂诺哈丽莎喜诞千金 宝宝正面照疯传！

拿督西蒂诺哈丽莎新生宝宝的正面照在社交媒体疯传。-图取自Sinar Harian-（吉隆坡20日讯）马来歌坛天后拿督 西蒂诺哈丽莎 周一（19日）在面子书（Facebook）公告天下，在早晨8时许剖腹产下重3.55公斤的女婴，母女平安。但没多久，却有一张宝宝正面照在社交媒体疯传！

拿督西蒂和夫婿拿督K原本希望媒体给他们时间，过后会公布宝宝的名字和照片，可是在流出了宝宝正面照后，拿督K在接受《光芒日报》（Sinar Harian）访问时，确认这张的确是女儿的照片。

他说：“是的，这的确是我们宝宝的照片，我们不会去否认，只是这件事发生不在我们掌控内，因为有太多的亲戚和朋友前来探望宝宝了。”

拿督西蒂诺哈丽莎在平安诞下千金后，丈夫拿督K献上感激之吻。-摘自西蒂诺哈丽莎脸书-59岁的拿督K称，看到宝宝照片在社交媒体流传，他对于有人私自发放照片的举动感到很失望。

“老实说，我对这位拍照者不负责任的行为感到很生气、不舒服，因为我们计划在一个特殊有意义的场合，才正式揭露我们宝宝的脸并宣布她的名字。”

网传拿督西蒂的女儿暂名为法蒂玛（Fatimah Az-Zahr），不过拿督K表示，真正的名字将会在下周公布。

Siti Nurhaliza Assalamualaikum, Alhamdulillah, di atas kurniaan Allah. Terima kasih, di atas ucapan-ucapan tahniah. Dengan penuh rasa rendah hati, saya dan suami ingin menzahirkan rasa terharu dan terima kasih...

拿督西蒂与拿督K于2006年结婚，去年终于在面子书宣布自己怀孕的消息。而昨天在公布诞下千金后，随即大马女艺人都爱去的专业陪月中心Natalis Mother Care and Beauty Spa坐月子。