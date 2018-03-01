林志颖推出道25周年专辑 林俊杰跨刀相挺！

林志颖妻子陈若仪带着萌爆双胞胎惊喜现身新专辑发布会。-摘自林志颖微博-（北京1日讯）“冻龄男神”林志颖周三在北京，举办出道25周年新专辑《我的骄傲》启动仪式，双胞胎宝宝和妻子陈若仪惊喜现身，让这个有纪念意义的发布会倍感温馨。

80后的群众肯定会记得来自“小旋风”林志颖，当年出道凭借《不是每个恋曲都有美好回忆》红遍中港台及东南亚，被誉为冻龄男神的他在组车队当老板完成了人生所有愿景后，又重新返回乐坛！

林志颖完全冻龄的颜值，和25年前刚出道时一样帅。-摘自林志颖微博-作为出道25周年的全新纪念专辑，林志颖对《我的骄傲》投入了相当多的心血，还邀请好友JJ林俊杰一同制作。

“我和林俊杰认识快20年，是很好的兄弟。”林志颖表示，他知道JJ号称“行走的CD”，每次听到JJ创作的小样，再到自己演唱时都觉得颇有压力。

各地粉丝蜂拥而至。-摘自林志颖微博-林俊杰则非常敬业，对于小志的咬字、唱腔都提出很多意见，林志颖称，“我感觉自己的唱功达到25年来的巅峰。”

而在现场，林俊杰虽然因为工作的原因未能出席，却也是提前录好了VCR为林志颖送去祝福。

发布会最惊喜的是林志颖两个可爱萌娃和妻子一起亮相，不仅在现场表演唐诗，还为林志颖准备了一副亲手画的全家福作为“暖心大礼” ，林志颖还宣布出专辑后会举办歌友会及个唱。

专辑中《一步之遥》的MV也正式在发布会上全球首播，歌曲传达出强大的正能量，诠释每个人在追梦过程中遭遇失败挫折后，只要踏出关键一步，会发现梦想其实只有“一步之遥”。