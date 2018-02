补位战《歌手2018》 华晨宇阻断Jessie J四连冠！

补位歌手华晨宇以一首《齐天》终结Jessie J的三连冠霸业。-视屏截屏-(北京3日讯)《歌手2018》邀请英国著名歌手“结石姐”Jessie J加盟后,自开播以来她就连续三期夺冠,被网民戏称“一个能打的都没有”。不过在最新一期却被新生代歌手华晨宇打破了这个规律。

在周五晚播出的《歌手2018》第四期,华晨宇以补位歌手新鲜上阵,在新一轮竞演中凭借一首原创歌曲《齐天》惊艳首秀,清秀带点萌味的外型,暗藏深具爆发力的唱功。

他除了高音狂飙,同时还热血的说唱,高低转音相当自由自在,完全看不出紧张,就这样拿下全场第一,把Jessie J的三连冠终止了!

