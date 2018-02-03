补位战《歌手2018》 华晨宇阻断Jessie J四连冠！

补位歌手华晨宇以一首《齐天》终结Jessie J的三连冠霸业。-视屏截屏-（北京3日讯）《歌手2018》邀请英国著名歌手“结石姐”Jessie J加盟后，自开播以来她就连续三期夺冠，被网民戏称“一个能打的都没有”。不过在最新一期却被新生代歌手华晨宇打破了这个规律。

在周五晚播出的《歌手2018》第四期，华晨宇以补位歌手新鲜上阵，在新一轮竞演中凭借一首原创歌曲《齐天》惊艳首秀，清秀带点萌味的外型，暗藏深具爆发力的唱功。

他除了高音狂飙，同时还热血的说唱，高低转音相当自由自在，完全看不出紧张，就这样拿下全场第一，把Jessie J的三连冠终止了！

華晨宇全球火星村 Mars Village 【歌手 2018】第四期 華晨宇震撼獻唱《悟空傳》主題曲《齊天》！如此充滿詩意又極具張力的表演！ 【Singer 2018】Episode 4 The 1st song "Qi Tian" performed by Chenyuhua on the stage of Singer. The performance was full of poetic and powerful! #华晨宇...

在《歌手》的舞台，Jessie J 两周相继以《Domino》和《I have nothing》技惊四座，风头一时无两，上周再以《Killing Me Softly With His Song》连续拿下三个“全场第一”，创造《歌手》开播6年来的历史。

不过，这一期演唱《Earth song + Flashlight》的她却首次败北不敌华晨宇，获得第二名，其余歌手张韶涵以《Besame Mucho+Despacito》获得第三名，另一位补位歌手李泉以《爱的箴言》排在第四。

《歌手2018》开播以来拿下三连冠的Jessie J，第四期不敌华晨宇屈居第二名。-视屏截屏-而演唱《儿时》的汪峰、张天《我》和苏诗丁《她》的排名要等到下一期才公布，而踢馆歌手为来自菲律宾的KZ Tandingan。

《歌手2018》的赛制比之前更加的紧张了，刚刚过了三期就已经有两位歌手被淘汰，分别是李晓东跟李圣杰。

而在第四期的时候竞争就更加激烈了，首先是人气很高的华晨宇，还有就是补位进来的大才子李泉，加上华晨宇成功终结Jessie J，还有踢馆歌手，下一期预见精彩。