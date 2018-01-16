小红莓乐队主唱骤逝！王菲曾翻唱《梦中人》

桃乐丝和小红莓乐团唱出了许多脍炙人口的歌曲，突然逝世是乐坛一大损失。-摘自《爱尔兰新闻报》-（伦敦16日讯）著名女歌手王菲名曲《梦中人》的原唱、爱尔兰小红莓乐队（The Cranberries）女主唱桃乐丝（Dolores O' Riordan），周一（15日）于伦敦突然逝世，终年46岁，现时未知死因。

小红莓乐队在面子书粉丝专页上宣布了她的死讯，目前已经有26万人对这条链接传达了心情；而Dolores的公关霍姆斯周一仅透露她离世前在伦敦为歌曲录音，但却没有交代死因。

The Cranberries Irish and international singer Dolores O'Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old. The lead singer with the Irish band The Cranberries, was in London for a short recording...

小红莓乐队是1990年代最受欢迎乐队之一，在欧美国家拥有大批支持者，唱片销量更超过4000万张。

当中《Linger》更打入美国和爱尔兰歌曲排行榜首10位，以及在英国歌曲排行榜第14位。

而桃乐丝3岁起就开始唱歌， 因此练就了一副天使般的嗓子，尤其是她独特的咽音发声，更启发许多女歌手像是王菲，也是走这种嗓音路线。

而她和小红莓乐队在1992年发行的首张单曲《Dreams》，被许多电视电影收录为原声带，如1998年电影《电子情书》（You’ve Got Mail）、1994年王菲为王家卫电影《重庆森林》翻唱的《梦中人》，走红全亚洲。

爱尔兰总统希金斯发文告，表示对于桃乐丝的离世感到婉惜，又认为她的逝世是当地乐坛的一大损失，他同时也表扬桃乐丝和乐队为乐坛带来的巨大贡献。