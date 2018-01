小红莓乐队主唱骤逝！王菲曾翻唱《梦中人》

桃乐丝和小红莓乐团唱出了许多脍炙人口的歌曲,突然逝世是乐坛一大损失。-摘自《爱尔兰新闻报》-(伦敦16日讯)著名女歌手王菲名曲《梦中人》的原唱、爱尔兰小红莓乐队(The Cranberries)女主唱桃乐丝(Dolores O' Riordan),周一(15日)于伦敦突然逝世,终年46岁,现时未知死因。

小红莓乐队在面子书粉丝专页上宣布了她的死讯,目前已经有26万人对这条链接传达了心情;而Dolores的公关霍姆斯周一仅透露她离世前在伦敦为歌曲录音,但却没有交代死因。

Irish and international singer Dolores O'Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old. The lead singer with the Irish band The Cranberries, was in London for a short recording...