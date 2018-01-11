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性侵蓝洁瑛？曾志伟：视频为剪辑的不实信息！

综合报导

Thursday January 11, 2018
12:30 AM GMT+8

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曾志伟发表律师声明，指称在微博流传的蓝洁瑛爆料他性侵的视频，是经过剪辑的不实信息。-摘自网络-曾志伟发表律师声明，指称在微博流传的蓝洁瑛爆料他性侵的视频，是经过剪辑的不实信息。-摘自网络-（北京10日讯）蓝洁瑛于2013年自曝被影坛大哥性侵的采访视频，周三上午在微博流传出所谓爆料的“未消音版”，而且该片段中直指香港影坛元老级曾志伟就是其中一位性侵者！

当日下午，曾志伟发布声明，称该视频为经过剪辑的不实信息，并会将乱篡改剪辑视频，并在网上散播谣言者依法追责！

曾志伟在其官方微博放上的律师声明。-摘自曾志伟微博-曾志伟在其官方微博放上的律师声明。-摘自曾志伟微博-2013年，该视频在发布时已经隐去了这两位影坛大哥的名字，但此次曝光的视频，据网友爆料是尚未消音的“真实”版本，而内容更直指已故去的邓光荣和仍然活跃在影坛的曾志伟。

蓝洁瑛是80年代香港艺人中，是颇受追捧的新人，曾有“靓绝五台山”的称号。1995年，蓝洁瑛在周星驰改编西游记的电影《月光宝盒》中分饰春三十娘和蜘蛛精两角而走红，被列入“香港五美”之一。

不过红颜薄命，蓝洁瑛在90年代末开始就不断传出精神失常的新闻，娱乐圈一直众说纷纭，甚至被爆料是遭到两位娱乐圈大佬性侵，导致心理产生了障碍，但一直都是传言。

直至2013年末在香港八卦周刊号称收到一段采访视频，而视频中她亲口淡定地称自己曾遭影坛大哥强奸，但具体人物的信息却被该媒体打码消音，所以群众尚不知性侵者是谁。

如今所谓“真实”未消音的视频被流传出来之后，除了爆料其中一位性侵她的影坛大哥是已逝艺人邓光荣外，令人意外的第二位居然是曾志伟。

不过针对这个传闻，曾志伟已经发律师声明说是不实信息辟谣！

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