设计图书馆入围建筑界奥斯卡 吴彦祖双喜临门！

吴彦祖设计的图书馆入围建筑界奥斯卡,就连设计的改装车也当选SEMA车展十大汽车,可喜可贺啊!-M中文网制图-(香港26日讯)堪称高富帅代表的香港影视明星吴彦祖,最近设计的星空图书馆《木兰坊》成功入围“建筑界奥斯卡”奖之外,就连他设计的车子“Tanto”也被选为SEMA车展的十大汽车,双喜临门!

1993年,吴彦祖在美国俄勒冈大学攻读建筑系,并获得建筑副修奖学金。1994年,吴彦祖赢得California Martial Art Competitions的亚军,并在美国西岸排名第二位。

星空图书馆《木兰坊》,美得让人屏息。-摘自网络-最近他参加了浙江卫视节目《漂亮的房子》,重操旧业,带领团队到河北木兰围场,以80万元人民币(约49.3万令吉)的预算为当地居民兴建一座可居住的图书馆,没想到竟入围国际顶尖建筑设计奖项。

这座位于河北与内蒙古草原接壤的木兰围场的星空图书馆《木兰坊》,成功入围被称为建筑界奥斯卡的英国皇家建筑师学会奖(RIBA International Prize 2018),将于今年11月与全球61项杰出建筑物争夺最高殊荣。

1,332 Likes, 25 Comments - Daniel Wu 吴 彦 祖 (@thatdanielwu) on Instagram: "More #TheTantō stuff! They showcased the car on #velocitychannel #battleofthebuilders2017 show...."