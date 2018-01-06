设计图书馆入围建筑界奥斯卡 吴彦祖双喜临门！

吴彦祖设计的图书馆入围建筑界奥斯卡，就连设计的改装车也当选SEMA车展十大汽车，可喜可贺啊！-M中文网制图-（香港26日讯）堪称高富帅代表的香港影视明星吴彦祖，最近设计的星空图书馆《木兰坊》成功入围“建筑界奥斯卡”奖之外，就连他设计的车子“Tanto”也被选为SEMA车展的十大汽车，双喜临门！

1993年，吴彦祖在美国俄勒冈大学攻读建筑系，并获得建筑副修奖学金。1994年，吴彦祖赢得California Martial Art Competitions的亚军，并在美国西岸排名第二位。

星空图书馆《木兰坊》，美得让人屏息。-摘自网络-最近他参加了浙江卫视节目《漂亮的房子》，重操旧业，带领团队到河北木兰围场，以80万元人民币（约49.3万令吉）的预算为当地居民兴建一座可居住的图书馆，没想到竟入围国际顶尖建筑设计奖项。

这座位于河北与内蒙古草原接壤的木兰围场的星空图书馆《木兰坊》，成功入围被称为建筑界奥斯卡的英国皇家建筑师学会奖（RIBA International Prize 2018），将于今年11月与全球61项杰出建筑物争夺最高殊荣。

More #TheTantō stuff! They showcased the car on #velocitychannel #battleofthebuilders2017 show. Cool for a car show newbie like me to get props from pros like @rj_devera! #datsun #datsun510 #troyermishracing @b.a.y.d.m #sema2017 #battleofthebuilders 1,332 Likes, 25 Comments - Daniel Wu 吴 彦 祖 (@thatdanielwu) on Instagram: "More #TheTantō stuff! They showcased the car on #velocitychannel #battleofthebuilders2017 show...."

不仅如此，好消息一波接一波，他早前设计改装的汽车Tantō也成为世界上最著名的美国SEMA改装车展（SEMA SHOW），所评选的2017年十大汽车之一，让吴彦祖成为高富帅又才华洋溢的人生胜利组！