许志安圣诞节前受洗 郑秀文喜极而泣！

郑秀文和许志安这对分分合合二十多年终修成正果的夫妇，现在终于连信仰都一致了。-摘自网络-（香港26日讯）香港歌手艺人郑秀文（Sammi）笃信耶稣多年，她于圣诞节在其个人面子书上载老公许志安受洗片段，并指称这是她一生中最快乐的事，更感动泪崩！

她在贴文中写着：“呢个是我人生中其中最最最最快乐嘅事。呢种快乐，深到不知如何形容。分享呢条片并不是要放什麽闪，而是带着最大的喜悦分享这个时刻。”

她在写到这一段：“mi十年前响呢个教堂呢个小水池受浸，十年后嘅12月17日，安仔都在同一个小水池受到浸成为神的儿子，mi确实好感动，亦都好快乐……”就说自己已经感动到泪流满面了。

鄭秀文 Sammi Cheng 這是我人生中其中最最最最快樂的事 #這種快樂深到不知如何形容。分享呢條片並不是要放什麼閃，而是帶著最大的喜怳分享這個時刻。（拍片時因為哭著，手也在震，所以影片拍得好差😅） #mi十年前就在這個教堂這個小水池受浸 #十年後嘅12月17日安仔都在同一個小水池受到浸成為神的兒子mi確實好感動 亦都好快樂， #這種快樂是來自心靈上精神上和靈魂上的，...

郑秀文也在贴文中提到，当天除了许志安之外，他们的超级好友雷颂德夫妇也都一同受浸，还有大约三四十位的亲朋戚友在场见证。

她续说：“当我想到我的父母在今年也受浸了，看着安仔整个人浸入水嘅一刻，感觉特别圆满感恩。这个月，真的特别的快乐和感觉圆满，感谢祢！天父。”