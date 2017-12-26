Kuala Lumpur 31°C, Mostly Cloudy

娱乐

许志安圣诞节前受洗 郑秀文喜极而泣！

综合报导

Tuesday December 26, 2017
06:21 PM GMT+8

精采新闻

Electricity tariff will not increase till end 2020, TNB saysElectricity tariff will not increase till end 2020, TNB says

The Edit: Heineken Malaysia’s new Drink Sensibly campaignThe Edit: Heineken Malaysia’s new Drink Sensibly campaign

Philippines’ Duterte vows to get to the truth of deadly mall blazePhilippines’ Duterte vows to get to the truth of deadly mall blaze

China’s ‘Super Vulgar Butcher’ activist jailed for eight yearsChina’s ‘Super Vulgar Butcher’ activist jailed for eight years

广告

更多新闻

Tools

郑秀文和许志安这对分分合合二十多年终修成正果的夫妇，现在终于连信仰都一致了。-摘自网络-郑秀文和许志安这对分分合合二十多年终修成正果的夫妇，现在终于连信仰都一致了。-摘自网络-（香港26日讯）香港歌手艺人郑秀文（Sammi）笃信耶稣多年，她于圣诞节在其个人面子书上载老公许志安受洗片段，并指称这是她一生中最快乐的事，更感动泪崩！

她在贴文中写着：“呢个是我人生中其中最最最最快乐嘅事。呢种快乐，深到不知如何形容。分享呢条片并不是要放什麽闪，而是带着最大的喜悦分享这个时刻。”

她在写到这一段：“mi十年前响呢个教堂呢个小水池受浸，十年后嘅12月17日，安仔都在同一个小水池受到浸成为神的儿子，mi确实好感动，亦都好快乐……”就说自己已经感动到泪流满面了。

鄭秀文 Sammi Cheng

這是我人生中其中最最最最快樂的事 #這種快樂深到不知如何形容。分享呢條片並不是要放什麼閃，而是帶著最大的喜怳分享這個時刻。（拍片時因為哭著，手也在震，所以影片拍得好差😅） #mi十年前就在這個教堂這個小水池受浸 #十年後嘅12月17日安仔都在同一個小水池受到浸成為神的兒子mi確實好感動 亦都好快樂， #這種快樂是來自心靈上精神上和靈魂上的，...

郑秀文也在贴文中提到，当天除了许志安之外，他们的超级好友雷颂德夫妇也都一同受浸，还有大约三四十位的亲朋戚友在场见证。

她续说：“当我想到我的父母在今年也受浸了，看着安仔整个人浸入水嘅一刻，感觉特别圆满感恩。这个月，真的特别的快乐和感觉圆满，感谢祢！天父。”

人气热榜

相关报导

    没有相关报导

广告

热门视频

MMO Instagram

Tweets by @themmailonline