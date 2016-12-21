歌手理查马克斯 飞机上协助制服闹事乘客

理查马克斯与其他乘客协助空姐制服闹事乘客。-Daisy Fuentes/Instagram-（洛杉矶21日讯）美国“情歌天王” 理查马克斯（Richard Marx）与妻子乘搭大韩航空航班，从越南飞往韩国时，遇上有乘客在机上打人。他上前与其他乘客联手制伏这名乘客，并在社交媒体上分享事发经过。

综合媒体报导，理查马克斯周二与妻子黛西佛恩特斯（Daisy Fuentes），乘坐大韩航空航班480，准备由越南河内飞往韩国首尔转机返回美国洛杉矶，庆祝结婚一周年。

也是前MTV主播的黛西在Instagram分享她所拍下的事件全程照片，并写道：“在从河内飞往首尔的航班上，我们邻座的男子突然抓狂，开始袭击空服员和乘客。当他开始推女空服员、拉扯她们的头发，理查马克斯是第一个跳出来制止他的人。”

她写道：“这个事件持续了4小时。对于空服员要承受这样的虐待，我感到很痛心，但他们并没有人是有应变准备的。他们始终没能完全制伏这个人，他们不知道怎么使用电击枪，也不知道该怎么用绳索把他绑住。”

理查马克斯也透过推特（Twitter）发文写道，邻座一名乘客动手殴打其他乘客，也打了空服员。

他写道，他将这起“混乱且危险”的事件录影存证，事情闹了整整4小时之久，并指“空服员明显训练不足”、“无力应对这种情况”。

理查马克斯也分享一张写着“大韩航空公司480班机”的照片，照片中可以看到一名女性空服员弯着身体，企图将一名穿着白色衬衫的男性亚裔乘客制伏在座位上。

Korean Air 480 pic.twitter.com/Ai9U6CV3qA — Richard Marx (@richardmarx) December 20, 2016

在理查马克斯上传的另一张推特照片中，则可以看到这位男歌手的左手拿着白色绳子。

Korean Air 480 pic.twitter.com/tHaJ0oMxPq — Richard Marx (@richardmarx) December 20, 2016

据美国娱乐网站《TMZ》报导，事件导致两名乘客和一名机组人员受伤。首尔警方在航班抵达目的地后将男子逮捕。

53岁的理查马克斯在1980年代红极一时，尤其是一曲《Right Here Waiting》红遍全球，个人唱片累计销售量突破3000万张。