歌手理查马克斯 飞机上协助制服闹事乘客

（洛杉矶21日讯）美国“情歌天王” 理查马克斯（Richard Marx）与妻子乘搭大韩航空航班，从越南飞往韩国时，遇上有乘客在机上打人。他上前与其他乘客联手制伏这名乘客，并在社交媒体上分享事发经过。
综合媒体报导，理查马克斯周二与妻子黛西佛恩特斯（Daisy Fuentes），乘坐大韩航空航班480，准备由越南河内飞往韩国首尔转机返回美国洛杉矶，庆祝结婚一周年。
也是前MTV主播的黛西在Instagram分享她所拍下的事件全程照片，并写道：“在从河内飞往首尔的航班上，我们邻座的男子突然抓狂，开始袭击空服员和乘客。当他开始推女空服员、拉扯她们的头发，理查马克斯是第一个跳出来制止他的人。”
她写道：“这个事件持续了4小时。对于空服员要承受这样的虐待，我感到很痛心，但他们并没有人是有应变准备的。他们始终没能完全制伏这个人，他们不知道怎么使用电击枪，也不知道该怎么用绳索把他绑住。”
On our flight from Hanoi to Seoul a guy sitting in the next row from us got crazy & started attacking the flight attendants & passengers. When he started pushing the female staff and pulling them by the hair @therichardmarx was the first to help subdue him. This went on for FOUR hrs. I feel horrible for the abuse the staff had to endure but no one was prepared for this. They never fully got control of him. They didn't know how to use the taser & they didn't know how to secure the rope around him (he got loose from their rope restraints 3 times). I'll be posting some of the video after our next flight.
理查马克斯也透过推特（Twitter）发文写道，邻座一名乘客动手殴打其他乘客，也打了空服员。
他写道，他将这起“混乱且危险”的事件录影存证，事情闹了整整4小时之久，并指“空服员明显训练不足”、“无力应对这种情况”。
理查马克斯也分享一张写着“大韩航空公司480班机”的照片，照片中可以看到一名女性空服员弯着身体，企图将一名穿着白色衬衫的男性亚裔乘客制伏在座位上。
Korean Air 480 pic.twitter.com/Ai9U6CV3qA— Richard Marx (@richardmarx) December 20, 2016
在理查马克斯上传的另一张推特照片中，则可以看到这位男歌手的左手拿着白色绳子。
Korean Air 480 pic.twitter.com/tHaJ0oMxPq— Richard Marx (@richardmarx) December 20, 2016
据美国娱乐网站《TMZ》报导，事件导致两名乘客和一名机组人员受伤。首尔警方在航班抵达目的地后将男子逮捕。
53岁的理查马克斯在1980年代红极一时，尤其是一曲《Right Here Waiting》红遍全球，个人唱片累计销售量突破3000万张。