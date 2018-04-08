廖总的狠批，一针见血

廖中莱指行动党是个没有原则的政党，根本不能治国。-Yusof Mat Isa摄-马华总会长拿督斯里廖中莱最近狠批行动党是一个没有原则的政党，甚至可以说，连治国理念都没有。他的批评可以说是一针见血。过去几十年，尤其是过去两届大选以及即将来临的第14届大选，行动党浑身数解，推出无数的政治招数，无非只有一个目的，就是打倒国阵政府，夺取布城。

廖中莱正确的指出，行动党在过去曾经跟当时在任的首相敦马哈迪医生和在任的副首相拿督斯里安华进行恶斗，现在他们却变成亲密的战友，拥抱在希盟旗下，要打倒国阵政府。

行动党也曾经与经过“包装”的回教党，在民联旗下帮忙推动回教刑事法。因为当时觉得在政治上，有便于同他们合伙结盟，企图在上两届大选中打倒国阵，以求变天。

现在第14届大选近在眉睫，行动党进而利用似乎已谢罪认错的马哈迪医生，争取在联邦土地发展区和甘榜地区保守的马来选民，虽然行动党领袖，特别是林吉祥，曾经谴责马哈迪医生是一个贪污的独裁者。

行动党的理想和政治理念去了哪里？他们还要争取为保守马来选民所反对的“马来西亚人的马来西亚”吗？他们还要推动多元化主义，为保护如华人这些少数民族的权益而斗争吗？

奇怪的是，这些已不是行动党号召人民支持的口号。他们只是一心一意专打1MDB和GST的课题，并把一切都归罪在拿督斯里纳吉的身上。

行动党对华文教育的发展有什么贡献吗？对华社所面对的政治、经济、文化和教育的难题有帮忙解决过吗？答案是没有。他们只会利用这些课题攻击马华。

行动党现在要剿灭马华，因为这些国阵里的华基政党，对它夺取布城碍手碍脚。目前，该党正摆下一个强大的阵容，进军柔佛以把柔佛列为一个夺取布城的进口。

行动党已派出猛将，要在阿依淡打倒马华署理总会长拿督斯里魏家祥，要在拉美士打倒马华副总会长拿督蔡智勇，而行动党领袖林吉祥被传要放弃振林山安全区，移军新山，攻打丹斯里沙礼尔，以便另一个行动党候选人可以赢得振林山，加强行动党的阵容。

首相拿督斯里纳吉曾说假如华人不支持国阵，他将难以保留目前四到五位华人内阁部长的职位。不管你认为这是一项温馨的提示或警告，华人在内阁里失去代表权，对多元种族的马来西亚来说，是一项绝对的灾祸，没有任何有理智的马来西亚人愿意看到这种下场。到时，如果华人有什么困难，他们可以向行动党求救吗？

任何一个民主国家，都需要有一个强大的反对党扮演制衡的角色。行动党作为一个强大的反对党，已赢得相当的尊重，因为他们随时都为不公平的事发言。

不过，他们现在更热衷权利，不惜任何代价来取得政权，甚至可以在来届竞选中，牺牲他们建党以来沿用的火箭标志！

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