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希盟反消费税运动：又是一个湿水炮仗 ？

沙鸥

Thursday April 5, 2018
10:31 AM GMT+8

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趁着消费税落实3周年，土团党总裁慕尤丁4月1日率领50名支持者在吉隆坡SOGO购物广场外示威，抗议消费税。-图取自土团党面子书-趁着消费税落实3周年，土团党总裁慕尤丁4月1日率领50名支持者在吉隆坡SOGO购物广场外示威，抗议消费税。-图取自土团党面子书-虽然希望联盟执意要炒作商品及服务税（GST，俗称消费税）这课题，以为攻击国阵政府的武器。4月1日在吉隆坡一个商场正式启动反消费税活动，可是场面冷清，看来可能又是一个湿水炮仗。

一些报章报导有50多人在土著团结党总裁丹斯里慕尤丁领导下，高喊反消费税口号，并在场分发传单。

慕尤丁在2015年还当副首相的时候，曾经高喊支持消费税，并且赞赏首相拿督斯里纳吉，具有政治勇气推行销售税，现在看来非常讽刺。

希盟在其2018年竞选宣言中，答应如果取得政权的话，在100天内废除消费税。可是希盟统帅敦马哈迪，却向一家新加坡报纸表示对能否实行这些承诺，有所怀疑。马哈迪本人亲自宣布希盟的竞选宣言，可是在17天内却开始转口，令许多人对希盟的宣言失去信心。

抽取6%的消费税已经实行3年，而且所有征税的系统已经就绪，可是它还是一个非常政治化和情绪化的议题。许多经济学家和商业界领袖，甚至已经认同它是一个比较全面性，有效，公平和透明的税收，因为它涵盖所有消费者，而且可以打除逃税活动。

希盟答应取消消费税并以销售及服务税（SST）代之。可是人民最关切的问题是，这不是一项实际的举动。而物价会不会下降呢？答案是非常不可能！

财政部秘书长丹斯里依尔万指出，如果取消消费税，政府将每年失去450亿令吉的收入。而销售和服务税重新执行的话，也只能征得180亿令吉。那么政府从何征取另外271亿令吉来填补这个空缺呢？

依尔万指出现在160国家已执行消费税，巴仙率各异，甚至新加坡也会将消费税提高到9%。看来马来西亚6%的消费税，应该是相当合理而且不应该造成经济和人民的负担。

更重要的是不像某些国家，马来西亚政府列出免税的日常必需品，包括米、糖、蔬菜和药品，确保这项新税不会成为人民的经济负担。此外，公司和个人所得税已经有所降低，而且政府也推行一马援金帮助40%低收入家庭。

马来西亚政府一向倚重原油收入。可是目前原油市价波动不已，消费税在3年前启动时，原油价格从每桶100美元跌倒45美元以下，依尔万说政府不能够在这无可预测的环境下治理国家，因为我们必须要有固定收入，来管理国家的基设、医院、教育等等。

当希盟启动反消费税全国活动后，许多人质疑希盟一旦执政后，从哪里找其他收入，以填补取消消费税留下的空缺。有人担心他们会不会提高公司和个人所得税。

许多人也怀疑，一旦消费税废除后，物价会跟着下降，答案是非常不可能！因为政府将征收10%的消费和服务税，来代替6%的消费税。

与过去的经验看来，物价只有上涨不会下降，因为商人总会编出许多借口来维护他们自己的利益，而不会调低物价，除了某些政府控制的日常必需品外。

某些人士甚至担心，一旦取消消费税并以销售和服务税代之，可能引起对商人和消费者另一场混乱，甚至于带来另一阵涨风。

 

注：本文纯属作者个人观点，不代表M中文网立场。

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