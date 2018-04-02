希盟检讨外资合约 不代表要断绝马中经贸关系

去年11月，首相纳吉（左）与阿里巴巴创办人马云为数码自由贸易区动土并举行启动仪式。纳吉多次强调，中资能让大马和大马人获益。-马新社-首相拿督斯里纳吉昨天在电子商务微型贷款推介礼上指出，一旦希望联盟执政，很多 与中国签署的合约将会被终止 。这将破坏我国与中国的合作关系，同时对我国经济造成影响。

他也抨击反对党只为满足个人议程而玩弄政治，罔顾人民的利益，在大选宣言里称会检讨或取消国阵颁布给外国的合约，包括与中国签署的合约是非常不负责任的做法。

国会智库政改研究所（KPRU）认为，希盟检讨国阵所签署的合约用意，不是要破坏与中国或其他国家的合作关系；反之，此举恰恰是在维护人民利益，确保外国投资项目有利于我国的经济发展与成长，成果惠及全部人。

希盟大选宣言里清楚表明，经过检讨后，只要确保国阵政府与外国签署的合约当中没有涉及舞弊和贪污，希盟将继续鼓励中国及其他亚洲国家的外资持续进入我国。

希盟大选宣言被扭曲

而对中资的检讨，目地是要确保所有来自中国的投资，都是优质的，且投资果实能够让全民共享，而不是被一小撮朋党自肥，甚至不负责任地造成国债高企。

然而，纳吉却多次以反对党执政将撤销中资大做文章，扭曲反对党的用意。不仅借机恐吓人民不能换政府，也企图以不实的言论转移及掩盖自身的政治利益。

众所周知，配合中国崛起的趋势，中资进入我国此乃经济发展的重要契机。但对于纳吉在外资项目上个人利益优先还是人民利益优先却是有待商榷。

目前，我国与中国的合作项目会引起争议，是因为政府对政府的项目主要资金来源是透过非关联公司进行贷款，中国则提供技术所需。

据学者分析，这些交易的数据并不纳入传统的外国直接投资数据，因为它们不符合外国直接投资的标准定义。相反地，这些交易纳入了国家未公布的马来西亚国际收支内的“其他投资”。

因此外国直接投资的数据是低估了中国在马来西亚的投资规模，针对这类项目提供的融资贷款额则不得而知。

除此之外，对于经济风险较高的大型外资项目，国阵政府也没有向国会提呈成本效益分析（cost-benefit analysis），无法评估外资项目的价值，是否符合人民利益考量。而我们看到的，却是纳吉一直在利用外资制造相对有利于他的政治局面。

国阵政府不但无法确保外资项目符合人民利益，而且让纳吉个人的政治利益凌驾于人民利益！

我们认同，希盟执政时有必要重新检讨一切国阵政府签署的外资合约，以确保外资项目不受纳吉个人政治利益影响，并且维护大众的利益。

我们认为，希盟并不反对中资或其他外资进入大马，反之欢迎外资在我国进行优质投资项目。只是认为在接纳外资的同时我们必须慎选外资项目，以真正达到所谓的互惠双赢，是一项利于国家及人民的投资。