选区重划：国阵巫统的保命丹还是催命符？

如果真的有马来海啸，选区重划反而是国阵巫统的催命符。-Saw Siow Feng摄-全国瞩目的选区重划报告在周三被提呈至国会下议院，距离上一次选区重划已经是15年的事，而这次跟以往的选区重划一样，普遍被外界认为是国阵为了保住执政权的不公平手段。

根据宪法，选委会每8年就能针对人口的增长与选区人口的变化，调整选区的范围与选民数量，宗旨是确保人民代议士能够提供最好的服务的选民。

如果是以上述原因来进行选区重划的话，我国现在的人口肯定比15年前的人口增长很多，获得开拓与发展的地区也多不胜数，所以一些人口很稠密的选区，理应会被分裂成两个选区，又或者一些新发展起来的人口密集区，足以形成一个新的选区。

然而，这一次的选区重划并没有增加国州议席，只是涉及选民的搬动，而且种族因素十分明显，就是将马来选民集中在国阵胜出的选区，并将混合区的华裔选民搬去反对党尤其行动党胜出的选区。

为何国阵不将自己的堡垒选区分裂成更多选区，以增加国席能够胜出的议席数量呢？这是因为增减选区必须活动国会三分二赞成票才能被通过，这是国阵所缺乏的门槛，也是国阵一直耿耿于怀的事情与致命伤。

从最新的选区重划来看，我们可以说巫统打算在拉拢马来票方面与反对党拼了，华人票方面就凸显出放弃的状态，毕竟到目前为止，没有很强烈的讯息显示华人已经回流国阵。

华人选票集中在反对党选区，最大受益者固然是在上届大选中获得八成华裔选民支持的行动党，那马华与民政呢？马华与民政在上届大选所胜出的选区，其实很多都是以马来选民为多，华裔选民的减少，反而对他们有利。

当然，靠马来选票获胜不是马华与民政所愿，但为了保住甚至增加他们现有的议席数量，他们也会接受这样的安排，只是选区的马来选民比例越来越高，日后会不会被巫统以此为藉口来抢夺选区，则不得而知。

其实经过了505大选，所有政党都明白马来选民才是主宰谁执政的造王者，因为尽管大部分华人支持民联，都无法改朝换代，所以就算来届大选给希盟赢再多几个华人选区，也无法改变大局。

因此，希盟才一直都高喊要掀起马来海啸，推选马哈迪为他们的首相候选人去吸引马来选票。

在选区重划之后，很多混合区都变成马来选民占大多数的情况。如果马来海啸如希盟所料般发生，那巫统国阵就大大地不妙，不但无法重夺国会三分二，可能会失去更多州政权甚至连中央政权也保不住，可说是不成功便成仁的赌注。

我们不清楚巫统在马来选民的支持方面胸有成竹还是过度自信，因为在505大选后，发生过很多影响重大的课题如355法令、一马公司丑闻、Felda舞弊与亏损风波、慕尤丁被革除副首相职、巫统分裂、26亿政治献金等，消费税与生活费高涨也增加马来人对政府的不满，难道巫统有信心这些课题不会掀起马来海啸？

不过大部分政治分析与民调都认为马来人依然支持巫统，包括公正党拉菲兹所创办的INVOKE也预测希盟无法掀起马来海啸，因此在巫统、公正党、诚信党、土团党与伊党之间，选区重划对巫统始终最有利。