刘镇东出征亚依淡：政治明星，还是政坛祭品？

行动党秘书长林冠英（右）宣布，柔州行动党主席兼居銮区国会议员刘镇东，将在第14届大选移师亚依淡。行动党夹着希望联盟的强势，誓言要剿灭马华，作为变天的起步，在亚依淡开响了第一炮。上周日行动党秘书长林冠英在一场沸沸扬扬的大集会上正式宣布，行动党柔佛主席刘镇东出征亚依淡，要打倒马华副会长拿督斯里魏家祥博士，取下亚依淡， 夺得柔佛州，然后直捣布城，完成一场轰轰烈烈的“义战”，把国阵/巫统/马华/民政党一并拿下，夺取大马政权。可是这场魏家祥与刘镇东的生死斗，并不是所有华人社会都乐意看到的。

刘镇东年轻有为，在口才和学识上，都是不可多得的人材。在政坛里可称为后起之秀的政治明星，目前是居銮国会议员。他向报界坦言他有40%的信心，拿下亚依淡这个关键的议席。不过，一般观测家则没有这样的信心。因为他在居銮区服务的纪录不甚出色。而且亚依淡的马来选民可能对行动党没有很大的好感。

不过，行动党必须要打倒亚依淡三届的国会议员魏家祥，借此为剿灭马华的跳板。然后发动一场柔佛海啸，把国阵/巫统一起淹掉。

在这种风云莫测的情况下，刘镇东或者会成为希盟/行动党的政坛祭品，除非亚依淡的选民在来届大选中选党不选人。

无可否认的是魏家祥在一般华人心里，有着崇高的信誉。大家都公认他在内阁里，能代表华人发言。华人社会里有任何政治、经济、教育或宗教问题，他都竭力而为，为他们解决。

马华至今还没有点名魏家祥出征亚依淡。不过他自2004年赢得亚依淡席位后，努力耕耘，就凭他的政绩，他强调不畏惧任何行动党的强人挑战。

2013年亚依淡国会选区有4万2913登记选民，56%是马来人，30%华人，4%印度人。魏家祥目前是首相署的一名部长。他在2004年以1万5763多数票获胜。不过，他的多数票在2008年稍降至1万3909票，在2013年狂跌至7310票。不过，这还算可观，因为当年变天的高潮淹盖全国。他三届的对手都是伊斯兰党的候选人。

林冠英赞赏刘镇东是部长人材，而且把亚依淡形容为直捣布城的门槛。不过，许多当地的居民没有这样的感觉。有人甚至说刘镇东请缨出征亚依淡是因为他要逃开居銮区。

有一位居銮居民说，他没有参加任何政党，可是他从没看到刘镇东为居銮或其人民做过有任何贡献。“我是中立的，我不相信他会胜出，除非选民到时选党不选人。”

魏家祥说林冠英正处于“绝望与复仇”的心态，因为魏家祥对槟城63亿令吉海底隧道计划咬着不放。魏家祥说亚依淡本来是由诚信党候选人上阵。

希盟主席敦马哈迪医生高龄93，行动党领袖林吉祥77，甚至于公正党领袖安华也已经70岁了。对这批高龄领袖来说，第14届大选可能是他们最后场搏奕，推倒国阵政府。

他们出尽洪荒之力，要在柔佛和吉打再夺10个国会议席，以打下100个国会议席来成立新政府。柔佛被定为这场大计划最前线。

不过华人社会对这次的大决斗感受不一。他们希望魏家祥和刘镇东都能继续在政坛上为华人奋斗。某些华人领袖甚至推动在华人政坛里须有二线制。意思说，在朝在野，必须有强大的华基政党。

他们认为无论是魏家祥或刘镇东失败，对华人来说都是一个莫大的损失。对他们而言，在下一届大选时，该把手中的一票投给谁，可能要经过一场心理上的折磨。

魏家祥目前拥有各民族的大力支持，而刘镇东必须得靠“变心”的马来票才能获胜。刘镇东会不会是一颗冉冉上升的明星，或是一场错误的政治博弈祭品？只有当投票箱开启的那一刻才可分晓。

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