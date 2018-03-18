若土团党被解散：马哈迪当行动党首相？

一旦土团党被注销注册，马哈迪顿时变无党籍人士。-Azneal Ishak摄-土著团结党总裁慕尤丁数日前坦承，该党肯定无法在指定期限内即3月30日前，提呈区部与支部大会会议记录给社团注册局，理由很简单，因为该党不曾举行过有关会议。

换句话说，这个成立近1年的土团党，它最终可能以被勒令解散收场，这将导致希盟无法注册为联盟，各成员党也不可能以统一的标志参选，土团党连“大红花”标志也不能使用。

马哈迪说过，倘若上述情况发生，土团党可以借用盟党的标志，就算是行动党的火箭标志，土团党也不会介意。

这是一个很奇妙以及有趣的说法。华人看到火箭标志，脑中的印象是行动党，如是而已。但是看在其他种族尤其是马来人眼中，“火箭”就不是政党那么简单，而是“华人”。

虽然行动党百般不愿意承认，不过行动党的确是一个靠华人选票“吃糊”的政党，他们大部分选区是以华裔选民为主，在马来社会是个百分百的华基政党，这也是行动党一直以来难以攻入马来选区的原因。

马哈迪、慕尤丁或其他土团党候选人是不会在华裔选民为多的选区上阵的，那么他们更加不可能顶着火箭标志去拜马来选民给他们选票。以目前的马来情绪，在马来选区使用“火箭”，无疑对打着种族牌的土团党来说是一种自杀行为，肯定会吓跑保守派马来选民。

在民联时代，行动党曾因为党选违反程序一事，差点被注销注册，林吉祥也说过行动党不排除会借用盟党的旗帜上阵。我们心知肚明，当时行动党只会借公正党的“蓝眼”标志，铁定排除伊党的“月亮”，因为他们知道华人不会觉得伊党的“月亮”，能够代表华人的心。

好了，就算马哈迪与土团党候选人敢用火箭标志上阵，然后马来选民又乐意接受的话，马来海啸如希盟计划般被激起来了，希盟就算没有执政中央，他们也会夺下一些州政权，到时行动党本身的议席加上土团党的“火箭议员”，可能会出现行动党议席遥遥领先盟党的状况，那又会不会在马来社会引发“行动党控制政权”的隐忧呢？

严格来说，从法律的角度来看，土团党被注销注册，就算借用他党的旗帜上阵与胜出，他们也只算是“独立议员”，他们不属于任何政党。

这项隐忧是有前车之鉴的。在2008年，民联一举拿下5个州政权，在雪州以及霹州却有一段的州政权空窗期，原因是民联并非一个有注册的合法联盟，因此不获得苏丹承认，所以不御准大臣人选以及州政府阵容。

希盟已经公开宣布马哈迪为他们执政后的首相人选，一旦土团党解散，马哈迪也变成无党籍状态。马哈迪以独立议员身份被推选为首相？这个史无前例的做法，就是有趣之处，而且也未知是否可行。

那马哈迪应该怎样做才能避免上述的情况发生？难道马哈迪等土团党领袖要正式加入盟党包括行动党当党员？马哈迪被称为“行动党首相马哈迪”，是不是十分有趣？