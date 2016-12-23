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华小拨款的迷思：没钱还是被干捞？

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华小是国家教育制度的主流，但是却一直走着坎坷之路。-马新社-华小是国家教育制度的主流，但是却一直走着坎坷之路。-马新社-我国多元种族的特色，形成了多元文化如美食、风俗传统的融合，然而教育这一环却分而治之，箇中历史的来龙去脉以及华小走着的坎坷之路，则不在话下。

最近闹得极为激烈的华教课题莫过于首相在2016年财政预算案宣布拨给800多间华小的5000万令吉，在今年快结束了，都没有分发给华小。

首相纳吉在11月的马华全国代表大会上，承认教育部有拿破仑官员，所以人们所惊讶的不是华小再一次遭受不合理的对待，而是政府在国家最高立法机关—国会许下的承诺，竟然可以“明目张胆”地不去兑现，那日后还有什么承诺是不可以违诺的呢？

拨款未发放给华小是不可推搪的事实，财政部与教育部理应给人民尤其华社一个交代，但是这两个部门的回应却让人咬牙切齿，怎叫人相信政府公平对待华小的言论？

教育部长马兹尔指该部预算不足，要华小将就些，有多少拨款就拿多少拨款，简直令华社的怒火火上加油。行动党代主席陈国伟以“恩赐华小”来形容教长对华小拨款课题的态度，用词非常客气，想必“施舍华小”才是华人心中想到的字眼。

教育部拿不出预算来兑现华小拨款，强烈给人一种印象：国库是否已经空虚了？教育部出现这种情况，就有必要探讨政府各部门的预算与财政机制。

各政府部门通过财政预算案获得一年的拨款，一般上财政部会从年头开始，陆续发放拨款给各部门，到了10月左右，各部门会结算开销，整理未用完的拨款，然后将剩余拨款退还给财政部。

当然，以政府的开销方式，有剩余拨款并退回给财政部是一件很难的事，更何况最近几年政府都缩减预算。

以这种模式来看，华小要获得应得的5000万令吉拨款，必须在10月前，即教育部预算未用完前就争取到，现在已经2016年尾声，除非财政部有能力给特别拨款，否则华小拨款是没有希望了。

对华小来说，缺乏这笔5000万令吉拨款，还不至于是一种影响生死存亡的问题，只是很多安排在年尾学校长假期间进行的维修工程必须被延后，对新学年造成不便。

在此课题上，负责跟进华小拨款的马华尤其是内阁部长、副教育部长张盛闻难辞其咎。华社非常关心究竟政府是没能力拨款，还是拨款已经发放下来了，但是却被人中饱私囊，国阵政府必须给华社交代。

对于反对党来说，这是一个用来大力狙击国阵的大好课题，如果要再下一城，给马华、民政无地自容的话，建议由行动党发动筹款运动，为华小筹募国阵所无法支付的拨款，相信华社必定非常乐意响应筹款，即可帮助到华小，又可以令国阵难堪，一举两得。

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