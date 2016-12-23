国阵玩水不成恐变玩火自焚！

提着水桶等待水槽车来派水，是不值得重温的大马旧时代生活。-Yusof Mat Isa摄-雪隆在昨日已经全面恢复水供，结束了自本月19日起的配水行动，相信也是本年度最后一次配水了。

不知是否近400万名雪隆区人民的怨气冲天，这次配水行动从原定的6天，最终缩减至4天，而且是如期结束，可说是难得地遵守配水期限，让民众可以在圣诞节前夕不用制水而影响佳节气氛。

其实，到底有多少人知道这次雪隆区配水的原因？按照官方说法，国能为了在乌雪武吉巴东的输电站进行例常保养以及提升工程，因此导致雪兰莪河第一期、第二期及第三期滤水站电流中断而停止运作，所以才会需要配水行动。

然后就有人问：为何国能偏偏要在快到圣诞节前才来进行有关工程？而官方是说，工程原本是在9月展开，但是当时雪州政府还在处理冷岳河2计划以及碰上学校假期，因此要求国能展延，而现在已经无法再拖延。

很不幸的是，上述官方解释并没有明确地下达给人民，人民根本不知道制水的详情包括何时恢复水供，所以才会导致民怨，造成此情况的主要原因又是水供课题被政治化，国阵领袖与雪州政府互相指责对方的不是，加上有 政治小丑出来上演“肥皂剧” ，完全掩盖了人民对官方解释的注意力。

虽然雪隆区制水问题不是新鲜事，单单在今年内就至少配水过7次。水供出现问题的原因包括天气干旱没下雨，导致储水量不足需要配水来节省用水；另一个原因就是河水被污染，导致滤水站停止操作，还闹出“国阵下毒陷害雪州政府”的政治阴谋论。

平心而论，如果国阵想要借水供课题来打击雪州政府，夺回雪州政权，这将是棋差一着，小心玩水为乐不成变玩火自焚。

在老百姓眼中，管理水电是属于中央政府责任，加上最新一次的配水行动是因为国能的维修工程而导致，国阵领袖对阿兹敏与雪州政府的指责，根本对雪州政府没杀伤之力，民怨明显朝向国阵政府。

差劲的政府机关公关机制，让国阵无法在水供课题捞取政治利益，最无奈的是 红衫军头领嘉玛图闯大臣办公室洗澡 的闹剧，进一步为国阵倒米，根本就是自开门户给在野党炮轰。

另一方面，尽管大部分人民没有把水供问题归咎于雪州政府，不过作为全马最先进的州属，雪州政府如果继续坐视人民三五不时就面对制水的困境，也难免有一天会民怨转向至雪州政府。

我们有迈向先进国的宏愿，就不应该出现人民提着水桶等待水槽车来派水的画面，这不是一种值得重温的旧时代生活。

雪州由反对党执政后，有增无减的储备金一直是他们用来凸显执政表现比国阵杰出的成绩单，然而如果不善用这些储备金来改善雪州的基本设施尤其是水供，那么30多亿令吉的储备金对人民来说就纯粹是一个数字，没有实在的意义。

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