反对党首相人选之争与华人到底要什么？

华人其实自知无法左右首相人选的决定，他们所祈求的是大马会有对待各族公平的政策。-马新社-希望联盟与土著团结党宣布在来届大选合作后，目前谈得最热烈的是由哪一位反对党领袖来出任下一任首相，而目前希盟领袖属意的人选是可以代夫上位的公正党主席旺阿兹莎，至于马哈迪领军的土团党则没有明确表明（马哈迪曾推荐过慕尤丁当首相）。

一旦反对党成功变天，有可能出线当首相的反对党领袖除了旺阿兹莎就是慕尤丁了，紧接着是阿兹敏阿里、慕克里兹等，而纵观这些人物，除了共同点是全部皆马来人，另一个重点就是他们曾是巫统的领袖。

以上述论点来看，在华人眼中，首相人选除了必须是巫裔，那就是不管是国阵或反对党，首相人选往往都是与巫统有关，就算安华没入狱，他也出身自巫统，所以由谁做首相，并不是华人所关注的问题，也无法改变的东西。

在过去，华人或许曾梦想过大马会出现史上第一位华裔副首相，但是见证了多次政局变动的结局后，华人的华裔副首相梦早已破灭。

别谈久远的事情，就以最近的砂州华裔副首长风波来说，在今年的砂州选举结束后，华社以为国阵会兑现让华裔担任副首长的承诺，但是砂首长阿德南一句“我没说过”，将华社打入谷底。连副首长都没希望，华社又怎会再期望有华裔副首相？

虽然华社对反对党争论首相人选课题，可说是以纯旁观者的身份来看待，但是不会改变华人支持行动党的情况，他们依然会倾向行动党，只因华人只是朝着“换政府”的目标前进。

除此以外，华社也对马来社会的权力斗争及领导层纷争冷感，毕竟那是非常复杂的斗争关系，不容易理解箇中的来龙去脉。

那华社在等待及追求些什么呢？为何会坚持将选票投给行动党呢？

华社所等待的是在第14届大选后，不管是国阵继续执政或在野党联盟变天换政府，华社期待行动党能为他们向执政者谈判一个“新的协议”，因此他们必须团结成为行动党的后盾，让行动党有谈判的筹码。

华社所期待的“新协议”，其实也不算是新的课题，就是大马华人一直以来所追求的：公平对待各种族的政策、更好的经济发展以及良好的治安，既不过分又没有侵犯马来人的地位。