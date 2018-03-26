Grab收购Uber东南亚业务

Uber终于将东南亚业务，卖给更大的区域竞争对手Grab。-路透社-（新加坡26日讯）电子召车服务业者Grab与优步（Uber Technologies Inc）周一达成协议，Grab将收购Uber旗下东南亚的业务。

收购协议达成后，总部设在新加坡的Grab将接管美国公司Uber在柬埔寨、印尼、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南的业务和资产。

同时，Uber在东南亚包括餐饮递送服务Uber Eats等所有业务，也将归Grab所有。

作为收购交易的一部分，Uber将转而持有27.5%的股份，而Uber首席执行员科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）也将加入Grab的董事会。

这次收购也结束激烈的东南亚市占率争夺战。

Grab联合创始人兼首席执行员陈炳耀表示，今天的收购标志着一个新时代的开始，而合并后的业务将带领着东南亚地区的平台业务和成本效益。

他说，现在，集团与Uber携手合作，将更有效地履行其对客户的承诺，通过食物、电子支付和金融服务来改善人们的生活。

为减少收购所造成的干扰，Grab和Uber正共同努力合作，将Uber旗下的司机、乘客、Uber Eats客户、商户合作伙伴和迁移至Grab平台。

此外，为确保Uber司机不受影响，Uber的召车服务应用程序（App）将继续运行两周。

Uber Eats则将一直运行到5月底，之后Uber的运送和餐馆合作伙伴将转移到GrabFood平台。