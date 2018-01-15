若中标马新高铁 日本大使：献议本地企业参股

日本驻马大使宫川真喜雄表示，日本在大马已投资超过半个世纪。-马新社-（吉隆坡15日讯）一旦日本成功竞标马新高铁计划，日本公司准备献议让本地合作伙伴参股，以及与它们在多领域进行合作。

日本驻马大使宫川真喜雄说，这也将大力推动马新公司包括中小型企业的发展。

他告诉马新社：“兴建铁路如高铁计划将为本地人创造大量参与机会，特别是兴建大型基础设施方面。”

“有鉴于此，我们欢迎马新本地公司的参与及合作。有关铁路路线会需要日本基建公司所累积的技术知识。我们的政策是让本地业者与日本伙伴合作，作为基础建设计划如高科技项目的组成部分。”

“届时，一组公司将在大马和新加坡设立，结合日本和本地业者的参与。我们乐于在管理和营运方面，与他们建立紧密及具前瞻性的伙伴关系。”

宫川真喜雄说，日本在大马已投资超过半个世纪。

“日本在大马持续累积投资额仍是最高的。我们的业者甚至在1997年金融危机仍留在东南亚，与本地业者携手寻找出路。有鉴于此，我们的业者也将继续留在大马市场，与大马业者合作。”

他说，一些日本公司开始与大马公司探讨联营公司的合作模式，并从潜在伙伴获得正面的反应。

“大门继续为本地公司打开，包括中小型企业。”

宫川真喜雄重申，日本将提供最佳技术、成本效益和金融配套来竞标马新高铁计划。

他说，日本新干线营运超过50年，管理良好，迄今未发生重大事故。

他说，马新高铁计划除了带来商机和就业机会，也将带动马新经济增长。

他说，在日本，新干线高铁站周边的零售店、住宅区和制造业蓬勃发展。

“我们希望能在大马和新加坡复制这项成就。”

“正如我们在过去60年通过双边关系为大马所做的，这些发展是可以预见的，新干线系统理应中选。”

投标献议书须于今年中旬之前提呈，结果将在年杪揭晓。

其他竞标者有中国、韩国、法国。