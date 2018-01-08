碧桂园股价飙升 中国女首富身价暴涨21亿美元

碧桂园副主席杨惠妍也是该公司最大的股东。-图取自网络，M中文网制图-（香港8日讯）彭博社报导，随着中国销售额最大的房地产开发商碧桂园的股价大涨，中国女首富杨惠妍的身家在短短4天内暴涨了21亿美元（约84亿令吉）。

在香港上市的碧桂园上星期股价飙升了9%，使到担任公司副主席的杨惠妍也因为是最大股东，身家随之暴涨至256亿美元。

碧桂园周一（8日）再接再厉，股价又上涨了6.9%，今年以来累计涨幅达到16%。

根据彭博亿万富豪指数，36岁的杨惠妍除了是中国最富有的女富豪外，也是中国最年轻的富豪，在中国富豪榜上名列第5。

杨惠妍是碧桂园主席杨国强的女儿，杨国强于1992年作为创始人之一，创办了碧桂园。

2005年，杨国强把公司股权转让给女儿，使到杨惠妍在公司上市后，握有56%的股权。

中国房地产市场的繁荣提振了中国开发企业——特别是大型开发商——的收益和销售额，碧桂园就是其中之一。该公司上周五公布2017年实现未经审核合同销售金额约5508亿元人民币（850亿美元），超出8月份宣布的5000亿元人民币的目标。

而中国恒大等开发商同样在香港交易中飙涨，促使企业高管财富大增。据彭博亿万富豪指数估计，恒大主席的许家印身家达到382亿美元，成为中国第三大富豪，仅次于阿里巴巴的马云和腾讯的马化腾。