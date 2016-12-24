请解释！纳西尔质问FELDA高价收购印尼集团股权

纳西尔突然刊出其已故父亲的旧照，意有所指，也暗示既使收购案是私底下成交，也应公开说明。-M中文网截图-（吉隆坡24日讯）首相胞弟兼联昌国际银行集团主席拿督斯里纳西尔质问：为何联邦地发展局以逾5亿美元的溢价收购印尼PT Eagle High种植37%的股权，而且还是没有主导权，要求解释！

他在其instagram帐号刊出一帧黑白旧照，相片中有其已故父亲兼第二任大马首相敦拉萨正在致词之场景，看似是垦殖民。

纳西尔在旁注写：“联邦土地发展局宣布以5.05亿美元（约22.68亿令吉）收购印尼PT Eagle High种植的股价，相等于每股580印尼盾（约19仙），但Eagle High在11月时的平均股价是每股212印尼盾（约7仙），这意味著以173%溢价获得没主导权的股份。”

他继写：“我希望联邦土地发展局董事局能充份解释这项收购与估价行动，即使这项行动不再是由上市的 联邦土地局国际多元控股 （以下简称FGV）所进行。”

Felda announced buying 37% of Eagle High for USD505m or RP580 per share. Eagle High's average price in November was RP212 per share, so a 173% premium for a non control stake. I hope the board will fully justify the acquisition & valuation even though the deal is no longer made by listed FGV. A photo posted by Nazir Razak (@nazir.razak) on Dec 23, 2016 at 5:36am PST

联邦土地发展局是敦拉萨逾半世纪前的精心力作，以推动农民发展，当时该项计划明显改善垦殖民的社经地位。

该局在日前解释，这项收购行动主要是配合该局欲成为全球最大的油棕园业主。

该局是透过子公司联邦土地发展局投资机构（FIC），与印尼飞鹰集团（Rajawali Group）收购这批37%的股。

该局因此获得印尼超过32万公顷的地皮，相等于新加坡国土的4.4倍。

不过该局没提供其他详情，因为缔约后仍有待马印两国有关当局批准。

据报导，FGV在去年6月曾献议以6.31亿美元现金及价值4700万美元的股票，收购Eagle High的37%股权，由于出价过高，不少商业银行劝告FGV退出，最后献购案宣告夭折。

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