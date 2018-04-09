阿兹敏已觐见苏丹！料下午宣布解散雪州议会

据了解，阿兹敏阿里将召开记者会，宣布解散雪州议会的消息。-Yusof Mat Isa摄-（莎阿南9日讯）雪州议会在苏丹沙拉弗丁的御准下，今早解散。

雪州大臣办公室策略通讯主任任绍龙说，雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里是在早上10时，前往巴生阿南沙王宫（Istana Alam Shah Klang）觐见殿下。

任绍龙受访时说，殿下是根据雪州宪法第50及第70条文，在早上10时御准解散州议会。

据了解，阿兹敏阿里将在今午召开记者会，宣布解散雪州议会的消息。

首相拿督斯里纳吉是在上周五，宣布在4月7日（周六）解散国会，准备举行第14届全国大选。