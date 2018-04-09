批“中看不中用”！马哈迪：希盟执政挡中资涌入

93岁的马哈迪表示，很多大马人不喜欢中国投资，想要捍卫大马的主权，不愿意出卖国土给外国公司去发展城镇。-Zuraneeza Zulkifli摄-（吉隆坡9日讯）中国国企频频在海外大手笔投资，或许有助于振兴他国经济，但如影相随的“中国威胁论”也常常引起部分在地社群的焦虑和不满。前首相马哈迪过去数个月也连打中资课题。他近日更表明，一旦自己重新执政，将不会轻易放行中资项目进入大马。

也是希盟总裁的马哈迪上周五接受彭博社专访时指出，大马过去确实欢迎中国投资者进驻创办公司、聘用本地劳工，以及引进资本和技术。然而，今时不同往日。“我们并没在那些投资中获益。这并非我们所乐见的。”

马哈迪的疑虑也是亚洲其他国家的疑虑，其中澳洲和斯里兰卡都因中国的大手笔投资而出现政治紧张。尽管很多国家急于从中国国家主席习近平倡议的“一带一路”计划中获利，但他们同时也极力避免过度依赖中国。

马哈迪指大量中国人在柔佛购买碧桂园森林城市等房产，可能导致伊斯干达特区独立。-路透社-在大马，中资已引发出卖国家主权和经济不平等的疑虑。马哈迪特别把矛头对准庞大的中资企业碧桂园集团在柔佛新山的“森林城市” （Forest City）开发项目。“我们没有那么多的富豪去购买那么昂贵的房产，因此不能不引入外国买家。没有国家想看见大批外国人涌入。”

正寻求第3度连任大马首相的国阵主席拿督斯里纳吉，曾斥责马哈迪的“卖国论”是毫无根据的危言耸听。

重启协商南海争端

在专访中，马哈迪提及斯里兰卡，指该国因无法偿还中国的债务，而“失去了很多土地”。去年，斯里兰卡更正式将具有战略意义的汉班托塔（Hambantota）港租给中国长达99年，已偿还债务。

93岁的马哈迪表示，很多大马人不喜欢中国投资，想要捍卫大马的主权，不愿意出卖国土给外国公司去发展城镇。

希盟竞选宣言提出在执政后会重新检讨所有交由外资承建的大型基建工程，其中就包括 东海岸铁路计划 。

马哈迪表示一旦胜选，他计划一边重启协商南中国海主权争议（又称南海争端），一边与周边国家建立“友好”关系。“我们必须确保有人听见我们的声音，因为大马拥有某些岛屿的主权，我们必须捍卫每一寸国土。”

南海争端指南中国海周边的几个国家，因为对于该海域的部分岛屿的主权归属、海域划分和相关海洋权利的声索产生重叠从而发生的冲突。涉及该争端的国家及地区有中国、台湾、汶莱、大马、菲律宾和越南。