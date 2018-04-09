火箭宣布彭亨3国8州候选人 黄德再战廖中莱！

林冠英（右）与陈国伟（中）周日晚在希盟文冬造势大会上，宣布黄德上阵文冬国会议席。-图取自黄德面子书-（文冬9日讯）民主行动党正式宣布文冬希望联盟主席黄德，在第14届大选中再度上阵文冬国会议席，挑战马华总会长拿督斯里廖中萊。

行动党秘书长林冠英与全国主席陈国伟，周日晚在希盟文冬造势大会上，宣布行动党彭亨3国8州议席的候选人。

也是绿色盛会主席的黄德，在2013年505大选中初试啼声，结果仅因379张微差票数，败给原任文冬国会议员廖中莱。

随着行动党宣布黄德再战文冬，而早前指该党全国宣传秘书潘俭伟转战文冬的谣言，也不攻自破。

另外，原任行动党文德甲州议员东姑祖布里（Tengku Zulpuri Shah Raja Puji）将弃州攻国，上阵劳勿国席。

东姑祖布里也是彭亨反对党领袖，他预料将会对战马华副总会长拿汀巴杜卡周美芬。

劳勿是行动党议席，原任行动党国会议员是阿里夫（Ariff Sabri Abdul Aziz），他去年中风后逐渐淡出公众视线。

至于金马仑国席，行动党则再次派出马诺嘉兰（M Manogaran）上阵。上届大选，马诺嘉兰以462张微差票，败给国阵候选人、时任国大党主席拿督斯里巴拉尼威。巴拉尼威在大选后举行的党选落败，相信本届大选将无缘上阵。

至于8个州议席候选人，除了梁耀雯留守直凉，以及卡马吉（Kamache Doray Rajoo）继续在沙拜区上阵之外，其他6个州席都会换将。

其中，雪芙拉（Young Syefura Othman）出征吉打里选区、邹宇晖上阵都赖区、李政贤上阵美律区、张玉刚上阵丹那拉打、阿布巴卡（Abu Bakar）上阵浮罗马尼，而文德甲则由胡智云上阵。