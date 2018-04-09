忙准备大选！林冠英购屋案获准展延审讯

林冠英周一上午离开法庭时向支持者挥手致意。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市9日讯）槟城高等法庭批准槟州首长林冠英的申请，展延“低价购屋舞弊案”的审讯至5月21日。

马新社报导，林冠英涉嫌向商人彭丽君低价购屋案今日续审，其代表律师哥宾星告诉法庭，基于大选即临，林冠英需处理选举事宜，因此申请将案件的审讯延期。

此案的审讯期原本定于4月9日至12日举行。

有关延期申请遭控方拿督马斯里副检察司（Masri Mohd Daud）反对，他认为由于选委会仍未决定提名和投票日，因此法庭本周仍可继续审理此案。

在此之前，哥宾星向法庭道歉，因为林冠英基于公务无法出席今日的审讯。

他告诉高庭法官拿督哈德丽雅（ Hadhariah Syed Ismail）：“我要求展延审讯，因为首相已解散国会，以便我们有时间准备面对大选。

“我们不知道何时大选，我建议在5月初进行案件管理，以择定审讯的日期。”

高庭法官拿督哈达丽雅（ Hadhariah Syed Ismail）基于上述理由，加上被告不能缺庭审讯，因而批准哥宾星的申请。

“如果被告没有出庭，我无法进行审讯，也不能等待被告出庭。我择定于5月10日进行案件管理，以确定和选举有关的事宜都处理妥当。”

法官也择定此案展至5月21日起，一连5天续审。

当代表律师哥宾星向法庭申请展延审讯时，林冠英并无在庭上，他是在法官批准延期后，才于早上9时40分抵达法庭。

随着法庭延审此案后，哥宾星与辩护律师团在法庭外召开记者会，解释上述事项。

马斯里也在庭外告诉媒体，控方原定今日传召14名证人供证。

“我们反对展延审讯，是因为选委会还没择定提名日，我们这个星期还可以继续审讯的。辩方律师要求展延的理由并不充分。”

目前，低价购屋案只在上个月26和27日进行审讯，因为辩方基于其当事人需要出席国会，辩论选区划分建议报告及2018年反假新闻法案，而要求展延审讯。

在这之前，法庭择定上述案件的审讯日期，分别是3月26至30日，以及4月9至12日；控方也已传召25名证人，预料将会传召另外29人。

林冠英被控于2015年7月28日购买洋房时，与原屋主兼商人彭丽君串谋以获取利益，惟两人皆不认罪。