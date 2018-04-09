寻求解散槟州议会！林冠英觐见州元首

林冠英的官车是在早上8时30分，驶入槟州元首的官邸，并在早上9时05分离开。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市9日讯）槟州首长林冠英今日觐见槟州元首敦阿都拉曼阿巴斯，以寻求解散槟州议会。

林冠英的官车今早上8时30分，驶入槟州元首的官邸，并在早上9时05分离开。

据了解，槟州秘书拿督斯里法立占也随同林冠英觐见槟州元首。

预料林冠英将会在今午1时45分召开记者会，宣布解散州议会的消息。

首相拿督斯里纳吉是在上周五，宣布在4月7日（周六）解散国会，准备举行第14届全国大选。

纳吉也通知各州大臣和首长，分别觐见各州马来统治者或州元首，以寻求解散州议会。