“霹州308变天乃惨痛历史” 扎希吁选民投国阵

阿末扎希（中）与看守旅游及文化部长拿督斯里纳兹里（左）、看守霹雳州务大臣拿督斯里赞比里，周日出席硝山旅游嘉年华活动。-Pheong Kar Yu摄-（江沙8日讯）看守副首相拿督斯里阿末扎希提醒霹雳州人民，以2008年霹州政权落入反对党手中的惨痛历史为鉴，在大选中作出正确选择。

他说，霹州国阵必须赢得更多议席，以便中央及州领导层网络连接可以持续。

“在那11个月里有多困难，我们的人民代议士要用帐篷或礼堂包括椅子举办任何活动都不被允许。”

马新社报导，他今日出席硝山旅游嘉年华活动时，这么说。

阿末扎希提到，不仅需要留住国阵霹州政府，同时也要人民支持取得更大胜利，稳住州政权，让中央及州政府的所有惠民计划能够继续落实。

他也希望霹州国阵能夺回红土坎国会议席及半港州议席。

阿末扎希也是原任峇眼拿督区国会议员，该国席旗下有4个州议席，其中半港及龙谷州议席曾在2008年落入反对党手里，在上届大选国阵重夺龙谷州席。

“副首相的选区不应该有州席输掉，不然我的颜面何存，我有多耻辱。因此，我要贡献这两个州席，增加霹雳州政府的实力。”

2008年3月8日，反对派组成的“人民联盟”（民联，现已解散）在第12届大选中赢得31个州议席，打败获得28席的国阵而执政霹雳州。

不过，2009年2月即民联执政11个月后，由于3名民联州议员脱离民联，成为亲国阵的独立州议员，导致民联州政权倒台，国阵重夺政权。

2013年5月5日的第13届大选，霹雳国阵以31席击退28席的民联，继续执政霹州。