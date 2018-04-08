国家收入足够履行承诺！扎希：国阵宣言证明大马没破产

阿末扎希指国阵竞选宣言是符合现实和可实践的，与反对党被喻为“从天而降”的竞选宣言不同。-Pheong Kar Yu摄-（峇眼拿督8日讯）国阵署理主席拿督斯里阿末扎希指出，国阵主席拿督斯里纳吉昨晚推介的国阵竞选宣言，证明我国财政状况稳固，没有破产。

他说，这是因为国阵为第14届大选制定的宣言有进行深入研究，包括考量国家收入，尤其是国库控股。

他指出，厚达262页、含14个主旨及392项措施的国阵宣言，显然涵盖所有社会阶层，是符合现实和可实践的，与反对党被喻为“从天而降”竞选宣言不同。

“我们之前提呈财政预算案时，政府预测国际原油价每桶59美元（约228令吉），但是现在油价升至每桶69美元（约267令吉），这意味着国家收入将增加。”

“这笔收入将用于推行所规划的发展计划。此外，我们看到税制从销售及服务稅（SST）改为商品及服务稅（GST，俗称“消费税”），这笔款项将还之于民。”

阿末扎希也是峇眼拿督区原任国会议员，他今天在半港巫统大厦范围内举行的亲民视察活动及亲民促销计划主持开幕仪式后，在记者会这么说。

他说，落实GST并没有让国家陷入破产危机，因为国家银行公布的资料显示，我国国际储备达到最高水平，即逾1080亿美元（约4180亿令吉）。

“若我国破产，怎么可能国家储备金会增加？若没有妥当地管理国家财政，怎么可能落实各项发展计划？”