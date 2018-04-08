巫统最高理事：人民应听从柔王储忠告

巫统最高理事理查马力肯表示，柔佛王储的看法不但是为了柔州人民，更是为了全马人民。（吉隆坡8日讯）柔佛王储东姑依斯迈 表态反对联邦政权更迭 ，引起争议，巫统捍卫王储的立场，强调此举不等于王室干政。

东姑依斯迈周六晚通过南方之虎的面子书专页，发文提醒子民，要改变国家的命运和改善体制，不需要推翻政府，只需从内部改变。

王储同时不点名批评希望联盟总裁敦马哈迪为“阴险如蛇的人”，呼吁子民别受马哈迪愚弄。

不过，网民反应相当激烈，几乎一面倒不赞同东姑依斯迈。

不少网民留言表示，他们爱戴柔佛王室、苏丹与王储，却不赞同柔佛王室支持国阵。

巫统最高理事拿督斯里理查马力肯（Reezal Merican Naina Merican） 今日发文告力挺东姑依斯迈尔，称王储纯粹是为了人民着想。

“柔佛王储对于柔州与马来西亚政治，（发表）兼富理性与感性的看法，并非王室干政。”

“这只是柔佛王储衷心的意见，理应获得人民尊重与珍惜。”

理查马力肯也是看守政府的外交部副部长，以及原任甲抛峇底国会议员。

他说，人们不应漠视东姑依斯迈的看法，“身为人民，我们理应接纳柔佛王储的忠告与看法，并（将之）当作政治决定时的指南。”

他还表示，柔佛王储的看法不但是为了柔州人民，更是为了全马人民。

理查马力肯也称，东姑依斯迈提醒人们慎防“阴险之徒”，人民应谨记此忠告。