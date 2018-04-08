“引擎可用就别换掉船！” 柔王储：无需改朝换代

王储东姑依斯迈表示理解人们对国家领导失望，还说柔佛子民如果不满意政府的某些事情，可以说出来。-Roslan Khamis摄-（新山8日讯）大选战鼓已敲响，柔佛成朝野兵家必争之地，柔佛王储东姑依斯迈发文提醒子民，要改变国家的命运和改善体制，不需要推翻政府，只需从内部改变。

王储表示，柔佛子民如果不满意政府的某些事情，可以说出来，王储和柔佛苏丹依布拉欣保证会向“最高领导人”反映人们的心声。

“一艘船已航行了数十年，如果它的引擎没坏就别换掉整艘船，也不要更换船长，而是让我和柔佛苏丹为你们引导这名船长。”

“为了我们深爱的国家，改变需要改变的，提升需要提升的。”

王储是于周六晚近午夜，通过柔佛南方之虎的面子书专页发文分享看法，有关贴文截至周日上午11时累积了超过1万4500个分享、近1万个留言。

他说：“如果我们能生育更多有潜质和愿意为国服务的年轻人，而且我们能确保他或她进入政府当代表，我们就可以从内部改变一切。”

王储表示理解人们对国家领导失望，“巫统需要更多资产而非负资产。这表示巫统需要改变其管理、思维方式和政策。”

不点名批敦马“阴险如蛇”

王储亦提醒子民别受“阴险如蛇的人”愚弄，遗憾的是，这93岁的人还想担任首相。“人民只听到政治人物通过讲词和社交媒体所传达的，但苏丹和我知道真正的情况，包括任何机密和他们的议程。”

王储更要求子民不要轻易受影响，即不要轻易相信周五晚在巴西古当所听到的一切，并说柔佛不曾忘记有人曾要解散1886年就已成立的柔佛御林军，还妄想收回柔佛苏丹统治的权利，以及轻视大马建国之前就已建立的柔佛宪法。

希望联盟周五晚在巴西古当举行造势大会，公布在大选统一以公正党“蓝眼”标志竞选，以及发表柔州竞选宣言。大会吸引4000人出席，而当晚的压轴嘉宾就是93岁的希盟总裁兼首相人选马哈迪。

王储承认，国家目前确实“有点乱七八糟”，是时候恢复被梦想担任首相的人所破坏的秩序。“现在是时候让南方之境控制情况，并且恢复已被恋权和贪财人士破坏的制度。”