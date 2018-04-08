国阵承认统考条件难过希盟！张念群：独中生须考SPM六科？

张念群指国阵承认统考文凭的条件，不比希盟的清楚及“亲善”。-Choo Choy May摄-（吉隆坡8日讯）行动党国际秘书张念群指出，国阵竞选宣言虽然有列出承认统考的承诺，然而所设下的条件比希盟宣言艰巨很多。

她发表文告说，希盟宣言阐明，希盟对承认独中统考的立场是独中生只需具备 大马教育文凭国文优等 （credit），就可以申请进入政府大学。

“可是在昨日宣布的国阵竞选宣言中，国阵除了要求国文优等，还要求独中生必须具备历史及格，附带条件比希盟多了一个。”

张念群说，希盟也达成共识，那就是恢复SPM 允许考单科的制度，那就是独中生只需要报考 SPM 国文单科。

“国阵和马华并没有交代，他们是否有意恢复 SPM 允许报考单科的制度。因为如果不行，那么独中生就必须报考 SPM 最少6个必考科目。”

SPM 的6个必考科是国文、英文、道德、历史、数学和科学。

张念群认为，如果需要报考这6个科目，对于成绩好的统考生当然不是问题，可是对于学习成绩稍弱的独中生，那就是个艰巨的挑战了。

她说，民政党全国总秘书拿督梁徳明在国会指责希盟抄袭国阵对统考的立场，而马华署理总会长魏家祥也说过，“SPM 国文优等”正是5年前，国阵主席拿督斯里纳吉会晤董教总时所提出的条件。

“现在我希望他们明确交待，希盟与国阵对‘承认独中统考’的立场，是否真的是一模一样？希盟的立场是否更有利独中生？更进步一些？”

“而梁徳明、魏家祥与马华诸公的回答，就能让我们清楚知道，他们到底是爱华教多一点，还是爱纳吉多一点。”