敦马安华之后谁可任相？赛沙迪：首选是阿兹敏！

公正党署理会长拿督斯里阿兹敏是赛沙迪心目中最适合接过安华棒子的人选。 -Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡8日讯）外界对于现在国内最大反对党希望联盟，在来届大选和接下来的五年内由谁来领衔有诸多揣测，尤其是在希盟内定前首相兼土著团结党名誉主席马哈迪作为首相人选之后。

即将在今年7月迎来93岁诞辰，曾经在1981年到2003年担任首相的马哈迪，曾说过只要拿督斯里安华出狱之后，就会交棒给他。

但公正党领袖安华在今年8月就已经满71岁，加上健康问题，如果中期有什么差错需要临时换帅的话，还有谁能接任希盟“盟主”一职呢？

对此土著团结党青年团团长赛沙迪在接受《Malay Mail》专访时表示，在他心目中有四个希盟人选，适合接任安华的位置。

一、拿督斯里阿兹敏

公正党署理会长就是赛沙迪心目中的头号人选，他认为阿兹敏谦逊有礼，拥有丰富的经验和领导力，当上雪兰莪州务大臣的他更适合成为国家未来的首相。

“阿兹敏的学历高，而且在从政前还当过老师和讲师，重点是他没有富裕的家庭或是显赫的出身，仍能达到今天的地位令人钦佩。”

“他也算是马哈迪和安华所看重的人才，当初是马哈迪将他推介给安华认识，而在1998年他被逼在马哈迪和安华之间做出抉择，不过不论他选择跟谁，这段难熬的过程都已经过去了。”

53岁的阿兹敏在1987年经由马哈迪推荐进入安华麾下，成为安华私人助理，直至1998年安华被革除副首相一职后才结束。

二、拉菲兹

勇于揭露养牛公司舞弊案的拉菲兹是赛沙迪心目中第二号人选。-Choo Choy May摄-40岁的公正党副主席拉菲兹是赛沙迪的第二名心水人选，因为他敢于为正义不顾一切地去揭露真相。

“拉菲兹很特别，因为他可以毫不畏惧即将会受到对付或是面临牢狱之灾的威胁，勇敢地揭穿旁人试图掩盖的真相。”

班登区国会议员因为6年前泄露国家养牛私人有限公司（NFC）等银行账户资料，揭发该公司舞弊一案，日前遭控违反银行与金融机构法令罪成，被判处入狱30个月。

“他没有政治背景，而且在从政前还是月入4万令吉的专业公司领导层，却为了改革国家的议程，而放弃高薪厚职投身政坛。”

三、拿督斯里慕克里兹

赛沙迪用凯里和敦阿都拉的情况来比喻慕克里兹和马哈迪两父子。-路透社-53岁的马哈迪之子是赛沙迪心目中的第三号人选，他认为慕克里兹已经将他自己扮演的政治角色发扬光大，不会再被他的父亲（马哈迪）的光芒所掩盖。

“由于慕克里兹在年轻一代以及马来乡村地区的知名度和人望颇高，非常适合担任这一职位，他同时也是一位成功的企业家。”

“很多人说慕克里兹一直活在马哈迪的影子下，但我相信他未来将会打破这个局面，因为他的政治前景无可限量，就像民众在讨论着的凯里和敦阿都拉巴达威。”

赛沙迪以大马前首相敦阿都拉巴达威和其巫统青年团主席女婿凯里的关系和现况，来作为马哈迪父子的比喻。

四、努鲁依莎

赛沙迪称努鲁依莎冷静沉着，有望成为大马首位女首相。-Choo Choy May摄-赛沙迪声称若希盟在未来真的改朝换代成为执政党的话，那也有着破天荒推选37岁的安华之女努鲁依莎，成为马来西亚史上首位女性首相的可能性。

“可能在我们这一代就能见证拥有首位女首相的历史，不过可能不会是直接从安华手中接棒，可能会隔多几届，这是为了避免被说成凭借裙带关系上位的嫌疑。”

“她是一位了不起以及不依靠父荫的坚强女性，她勇于争辩，而且处事冷静自若，曾经有好几次我几乎对联盟感到沮丧和愤怒，她是那个安慰和开解我的人。”

据悉这位人民公正党副主席兼班底谷区国会议员努鲁依莎，已经盛传来届大选将不会留在班底谷守土，而是转战别的选区。