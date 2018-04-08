马来人投票仍看肤色！赛沙迪：种族政党还是必须的

赛沙迪说，土团党虽然是土著政党，但捍卫多元种族的权益。-Firdaus Latif摄-（吉隆坡8日讯）土团党青年团长赛沙迪指出，不管喜欢与否，种族性政党在我国依然占有一席之地，因为马来人始终还是倾向支持马来穆斯林候选人。

他说，他本身认同我国政治应该跨越种族、宗教与文化价值观，然而要实现这个理想，就必须先有适合的平台。

“要改变，我们就要务实，那就是通过希盟的政党如土团党来击破巫统的堡垒。”

赛沙迪接受《Malay Mail》的访问时说，人民在看待土团党时，不能以单一政党角度来衡量，而是将土团党视为希盟的一份子。

他说，他选择加入土团党，是因为他相信希盟内的公正党与行动党，已经有可以打败巫统的实力。

他透露，他已经分析过20个选区的选民倾向，结果发现在巫统的强区，高达70%的选民非常在意候选人是马来人或穆斯林。

“例如在2013年，（在野党的）马来人支持率降低，尤其在郊区。反对党的议席虽然增加9席，但是公正党与伊党共失8席，因为他们在马来区的支持率降低。”

“这显示要打败巫统，就需要有更强大的马来政党，这就是土团党的使命。这是风险非常大的一步，我们可能会被全军覆没，也可能成就大事业。”

他说，希盟与国阵及伊党主导的和谐联盟不同，因为希盟有独特的权利共享机制，大家平起平坐，不像国阵与和谐联盟那样一党独大。

他强调，土团党主张马来西亚的多元种族、宗教社会制度，即使土团党是从巫统分裂出来的政党。

“我们的党章完全跟巫统不同，特别禁止金钱政治。”

他说，土团党会逐步主张更多的多元种族议程，而且其实土团党的领导层有一些成员是非土著及非穆斯林。

在目前，土团党已经被社团注册局注销注册，不能进行任何的政党活动。

根据土团党的党章，虽然该党只招收土著为党员，然而非土著也可以以附属党员，并受委担任党职。土团党目前有20万名党员，非土著成员占5%。

赛沙迪说，土团党的宗旨是归还权力予民及为马来人争取原本属于他们的权益。