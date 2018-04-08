宣言10大承诺10大计划 马华冀华社给强大委托

马华推介竞选宣言，希望透过10项承诺和10项计划，带领华社推动国家发展愿景。 -M中文网-（吉隆坡8日讯）马华今日推介涵盖10大承诺和10大计划的竞选宣言，而宣言具有三大支柱，分别是青年赋权、全球教育枢纽以及社会经济福利。

他今日在推介礼上指出，马华宣言最主要支柱为青年赋权，当中涵盖数字革命、联动东盟与中国、2050年国家转型计划（TN50）及全球网络。

“而在教育这第二大支柱，马华全力将该党创办的大专院校发展成为全球教育枢纽，为国家储备优质深厚的人力资本，持续推动社会发展。”

教育这一环就涵盖区域及全球联通的素质教育、积极高效的优质华文教育、多元族群导向和区域枢纽。”

宣言中第三大支柱即社会经济福利，则包括会照顾有需要的群体，如最低40%家庭收入群（B40）、乐龄长者、儿童、妇女、建造更安全的社区、提供更优质的医疗保健等。

马华希望华社支持政府中庸理性、守原则及肯担当的代表权，拥护多元中庸政权，拒绝单元化政府，并给予马华强大委托，让马华能尽早落实承诺。



廖中莱是于早上10时，在马华总部三春礼堂公布其竞选宣言，现场约有数千名马华党员出席，聆听总会长作宣布。

礼堂座无虚席，当廖中莱演说时，台下党员全程以口号作呼应，场面声势浩大，士气高昂。

廖中莱希望党员给力马华，全力备战大选，并多次带领党员高喊“战、战、战”等口号，宣告正式启动竞选工作。



马华10大承诺：

1.全力守护中庸价值

2.确保有效制衡监督

3.青年及女性赋权

4.提升优质华文教育

5.创建高教的世界舞台

6.全力共建“一带一路”

7.数字经济与创新

8.商贸金融的飞跃

9.落实新村城镇化

10.扩展医疗保健



马华10大计划：

1.成立中央监管单位，负责监督政府的政策、计划和方案

2.全球网络与区域链接

3.设立数字经济与创新理事会，为推动传统商业的现代转型

4.世界级高等教育

5.培养优秀下一代

6.完善技职培训

7.为中小企业及中低收入者创造财富

8.新村城镇化计划

9.保障女性、儿童和年长者的权益

10.全心全意服务社会