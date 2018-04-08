国阵宣言给马来人送大礼 路透社：纳吉要巩固基本盘

本届大选是纳吉上任9年后的第2次大选，也是大马自独立以来最激烈且最捉摸不定的一次选举。-路透社-（吉隆坡8日讯）看守首相拿督斯里纳吉周六晚宣布国阵竞选宣言时大派糖果，包括调高一马援助金（BR1M）、豁免垦殖民债务、调高最低薪金等。路透社评论认为，这些承诺主要针对马来社群，不难看出国阵的竞选策略还是在巩固其基本盘。

本届大选是纳吉上任9年后的第2次大选，也是大马自独立以来最激烈且最捉摸不定的一次选举。

身陷多项丑闻及争议的纳吉，若无法在本届大选中获得大胜，组成一个强稳的政府，他将在大选后面对来自巫统内部的压力，以更换领导人。

首相在昨晚推介的竞选宣言中，承诺推行数项能增加人民收入并减少开销的措施，以充实人民的口袋，来应对日益增长的生活成本。

他表示人民如果让国阵继续执政，他将提高工人的最低薪资至每月1500令吉、现代化公共交通建设、创造300万个新工作机会、提供更多可负担房屋、改善儿童福利，以及强化宗教机构等。

纳吉形容第14届大选是一个十字路口。此次大选将决定大马的存亡，以及全国人民的命运。他承诺国阵将一如既往地为大马人奋斗，还说每个大马人对国阵而言都很重要。语毕，台下人士即传来响彻云霄的欢呼声。

分析预料纳吉将胜选

与历届大选不同，纳吉正面对由前首相敦马哈迪领军的反对党联盟，咄咄逼人的攻势。巫统想要在本届大选中赢得超过三分之二的议席并不容易。

在其竞选宣言中，纳吉承诺国阵政府将在未来5年拨款高达3亿令吉，註销联邦土地发展局（FELDA）垦殖民所背负的债务。

他还表示，一马 援助金受惠者的孩子，只要在大学念书，即可获一次性1500令吉援助。

上述两项承诺都旨在协助超过全国总人口一半的马来社群，他们也是国阵的重要票源。

许多分析均预料，纳吉还是会胜选，但只要国阵议席再减少，其政治生涯将亮红灯。