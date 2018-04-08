“在位时多次制造种族紧张！” 沙烈：敦马会吓跑希盟华人票

沙烈表示，在我国历史上，任何在巫统内失意而自立门户的政党都无法突围。-Zuraneeza Zulkifli-（吉隆坡8日讯）巫统总财政拿督斯里沙烈指出，国阵有信心能够在第14届全国大选获胜，因为反对党提到的“马来海啸”是不会发生。而希望联盟总裁敦马哈迪，只会“吓跑”希盟的华人选票。

“第14届大选将不会有马来人海啸。我并非指我们是世界上最佳政党，但替代的很可怕。”

也是看守通讯及多媒体部长的沙烈，周五接受亚洲新闻台访问时这么说。

沙烈指出，我国过去5年在首相拿督斯里纳吉领导下，取得显著发展，不过很多媒体忽略了这事实。

他说，自2009年，国家收入增加超过50%及制造了230万个就业机会，失业率及通胀维持在低水平，同时赤贫情况几乎被消除。

“虽然媒体可能选择忽略这些，但在过去5年见证巨大改变的马来西亚人有很深体会。因此，我们有信心能够维持多数国会议席。”

他说，曾获得许多华裔支持的反对党，应该关注是否能继续获得华裔支持。

“反对党与像前首相敦马哈迪的人结盟，他在位时多次制造种族紧张，这将会影响华裔选民投选反对党。”

他说，由马哈迪所领导的土著团结党对巫统是毫无威胁力，在我国历史上，任何在巫统内失意而自立门户的政党都无法突围。

他说，马哈迪及其数名亲信离开巫统，没有带来任何冲击；反之，巫统比过去更团结及强大。

针对商品及服务税（GST，俗称消费税），沙烈保证人民很快会感受到消费税带来的好处。

他说，很多经济学家认同，若政府当时没有推行消费税，经济将会陷入困境。