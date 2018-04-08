不怕柔王储恶评 敦马：只会让希盟更出名！

马哈迪认为，害怕接受批评的人，就别从政。-路透社-（吉隆坡8日讯）姜还是老的辣！希望联盟总裁马哈迪气定神闲回应指，柔佛王储东姑依斯迈对他的批评，确实对希盟造成影响，“这样会让希盟更加出名”。

他周日出席吉隆坡安邦一场希盟筹款活动后受询此事时说，只要打开Instagram、Youtube等平台，即可看到民众的心声。“我也是民众，但是我没有评论。”

柔佛王储东姑依斯迈 昨晚在面子书发文，提醒民众别被“阴险如蛇的人”欺骗。“目前有关人士不是为了救国，其所作所为，都是因为担心未来他的孩子们会发生什么事。”

王储还强调，即使是世上最富有的人，也无法确定本身能否培育出3个“亿万身家”的孩子。尽管在这篇长文中，王储并无指名道姓，但多处明显剑指93岁的马哈迪。

该篇文章引发网民热烈回响，几乎一面倒反对王储的批评。

马哈迪受询时还以此事来勉励后辈，如果要从政就不要害怕面对批评。“现在很多人想从政，你知道吗一旦从政后，你会给自己招来各种各样的卑鄙称号。”

“有人叫我残暴的马哈迪（Mahazalim）或马哈法老王（Mahafiraun）、独裁者等等不雅的绰号。你一旦从政，类似的卑鄙称号就有可能成为你的新名字。”

他最后不忘劝诫那些有意从政的后辈，如果接受不了被贴不雅的标签，就不要踏入政坛。