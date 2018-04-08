降火箭旗讨好马来人！廖中莱：行动党有何尊严捍卫华社？

廖中莱指出，若行动党都能为马来选票牺牲火箭党旗，那还能怎样维护华裔尊严和权益？ -M中文网-（吉隆坡8日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱指出，行动党为了要赢得马来选票，宁可在大选中弃用自身的“火箭”标志，令人无法相信这种无尊严的政党。

他今日推介第14届全国大选马华公会宣言后说，行动党这种孤注一掷的做法，显示该党是一个投机政党，可以为了政治利益而出卖原则和尊严。

他也说，为了讨好部分选民，行动党竟然典当自己的党格，亲手降下火箭的旗帜，转向公正党实权领袖拿督斯里安华和前首相敦马哈迪靠拢。

“你还相信这样的政党，能够维护华人权益和高举华人的尊严吗？”

此外，廖中莱也指，作为一个有尊严和诚信的政党，马华誓言要从失败中重新站起来，更要从低潮中逐步迈向高峰。

“因此，即使面对行动党领袖傲慢的高喊要剿灭马华，试图把马华的政治势力连根拔起，马华也将勇敢地面对行动党的挑战，不会退缩、绝不逃避。”

另外，针对有关希盟决定采用统一竞选标志一事，他认为，希盟各政党无法相互配合，也没有像国阵般拥有核心价值和共识；成员党同床异梦，更注重自身的宗旨和目标，所以就算采用统一标志也不会带来威胁。

“他们的立场摇摆不定，经常U转，甚至常说谎，他们只会散播仇恨情绪以及分裂人民。”

“虽然他们决定使用统一竞选标志，但目前行动党的活动上仍看见火箭标志，他们似乎还需要进行更多解说，来说服自身党员。”

他说，希盟早前公布的大选宣言，胡乱许下很多讨好人民，却对国家整体经济发展不利的承诺，这或导致国家会承受严重的后果。

“如果希盟在大选中胜出，执掌国家政权，它们要如何去兑现所许下的各项承诺和管理国家的经济？最终的结果很可能是国家经济大倒退，国家发展失去方向和动力，人民生活水平和素质受到严重影响，以及国家政治稳定和社会和谐也将受到破坏。”