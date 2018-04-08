内阁无代表或失权益！廖中莱：华社已快坠落政治悬崖

廖中莱指，若华社没有危机意识，失去政治力量，那就难以再争取更多权益。 -M中文网-（吉隆坡8日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱指出，华社必要有危机意识，一旦华社失去了政治力量，没有了谈判筹码，那华社就难以在政府内发挥影响力，维护和争取更多权益。

他说，首相拿督斯里纳吉日前坦言在本届大选，国阵若无法获华裔选民支持，就难以保留华裔部长的言论，其实传达了一个清楚的讯息，那就华裔在政府内的代表性很可能因大选成绩受到严重冲击。

“我可以很坦白的告诉大家，那天我在反覆思考首相的逆耳忠言时，我的心在滴血，因我国华裔同胞已经后退到摇摇欲坠的政治悬崖上。”

“我不愿意见证华社政权掉入万劫不复的深渊，我会义无反顾地领导马华发起绝地反攻，本着先贤创党的初心，力拼到底！”

他今日推介第14届全国大选马华公会宣言时，如是指出。

廖中莱说，马华必须用手中很少的政治筹码，在政府内去与更强势的另一方谈判和抗衡，尤其是在处理与人民和族群有关的重大议题方面。

“例如（伊斯兰党主席拿督斯里）哈迪阿旺的私人法案课题，马华始终坚守原则和底线，不轻易作出任何的让步和妥协，这是马华赢得友党敬重的主要原因。”

他认为，来届大选肯定会是我国有史以来最惨烈的政治博弈，因为它将决定国家、社群和个别政党的前途和命运。

“我大胆断言，不论大选结果如何或是马来海啸是否出现，我国政权将继续由马来人主导，然而华人的命运却是个未知数。”

“如果国阵的华基政党惨败，华人可能从此彻底丧失政治话语权，所以马华必须在本届大选力挽狂澜，号召全国华人大团结，为民族的尊严奋战到底，为子孙的前途付出一切。”