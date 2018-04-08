被迫用“蓝眼”标志上阵！姑里：马哈迪的报应！

东姑拉沙里（图）调侃马哈迪被迫使用公正党的标志上阵大选。-Miera Zulyana摄-（马江8日讯）巫统元老、吉兰丹州话望生原国会议员东姑拉沙里表示，前首相敦马哈迪今天所面对的问题，都是因果报应。

由马哈迪领导的希望联盟四党，基于土著团结党被吊销注册，以及希盟不获注册的情况下，决定在第14届大选统一使用人民公正党的“蓝眼”标志竞选，以示团结。

据《Mingguan Malaysia》报导，东姑拉沙里周六在马江出席活动时，针对马哈迪一手创办的土团党，被社团注册局勒令“暂时解散”，而被迫以公正党的标志上阵大选，作出以上回应。

1998年，时任首相马哈迪革除了拿督斯里安华的副首相职位；安华的支持者发动烈火莫熄运动抗议，公正党也在那个时候被成立。

而如今，随着马哈迪被迫用公正党的旗帜竞选，东姑拉沙里调侃公正党实权领袖安华成了他的“上级”（boss）。

东姑拉沙里也驳斥马哈迪指到了2020年，巫统将变得式微的说法。他表示，与马哈迪在位时的“铁腕”统治相比，今天的巫统已经有了很大的改变。

“他可以说他想说的一切，但是巫统将在马来人的支持下继续生存和发展。”

“当年马哈迪做过的，今天都报在他身上。他曾费劲心思让巫统成为非法组合，如今看看他的政党（土团党）都遭遇了什么。”

1987年，马哈迪由于党争而面对巫统领导层危机。1988年，巫统因违反党章和社团法令而被吊销注册，被高庭宣判为非法组织。马哈迪迅速组建一个新的政党“新巫统”，并将党内敌对派剔除在外。

东姑拉沙里还声称，国阵之所以在1990年失掉吉兰丹州政权，是因为人民拒绝马哈迪。

东姑拉沙里于1987年因为在党选挑战巫统时任党主席马哈迪不果，退党另组四六精神党。1990年，由他带领的反对党联盟—人民阵线与伊斯兰阵线全面挑战国阵，成功夺下丹州政权。

1995年大选再尝败绩之后，东姑拉沙里解散了四六精神党，率领大批党员重回巫统。